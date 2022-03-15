Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»

Как часто в стандартной схеме "дом-работа-семья" люди забывают о прелестях окружающего мира. О том, насколько вдохновляют посещения мест, где раньше не был. Новые эмоции и впечатления, полученные в путешествиях, позволяют взглянуть на мир свежим взглядом и пополнить запас положительной энергии.

«Клуб Приключений» – отличное место, где опытные инструкторы помогут подобрать тур или поход, максимально отвечающий запросам клиента. Есть замечательная возможность посетить те места, где всегда мечталось побывать. Горы, море, долины, каньоны – нет места, куда гиды «Клуба Путешествий» не проложат интересный маршрут.

На сайте организации более 500 разных предложений, из которых всегда можно выбрать тур по душе. Отправиться можно как самостоятельно, так и в компании дорогих друзей. Возрастных ограничений нет, поэтому можно взять с собой детей и отлично провести время всей семьей.

Каждый поход или тур запланирован на определенные даты. Но если сроки не устраивают, для компании из более чем 10 человек вполне можно подобрать подходящую дату.

Условия участия

Для того чтобы забронировать тур, нужно внести предоплату в размере 20-25%. Так можно быть уверенным, что в группе точно найдется место для каждого. В случае отмены или переноса даты за 10 дней до предполагаемого путешествия нужно оповестить операторов клуба и тогда предоплата будет возвращена в полном объеме. Не нужно приезжать лично и подписывать договор, действуют правила публичной оферты. На сайте есть удобный способ онлайн-оплаты. После зачисления человек добавляется в чат группы, чтобы иметь возможность заранее познакомиться со всеми его участниками. Всё предусмотрено для того, чтобы путешествие прошло в приятной дружеской атмосфере.

Популярные туры

Гиды – путешественники с многолетним опытом. Они обязательно подскажут наиболее интересный маршрут. Самыми популярными направлениями являются восхождение в горы, такие как Эльбрус, Кавказские горы, горы Абхазии. Также часто осуществляются сплавы по рекам на байдарках.

На сайте можно выбрать как спокойный поход, так и экстремальный туризм. Все зависит от человека и его предпочтений. Также очень популярны походы выходного дня. Если хочется ненадолго отвлечься от повседневной рутины, компания предлагает маршруты в Санкт-Петербурге и в Москве, которые занимают 1-2 дня.

Гиды «Клуба Путешествий» расскажут секреты туристического быта, поведают интересные истории о местах посещения, а также создадут благоприятную атмосферу путешествия и все для того, чтобы от похода остались только самые положительные эмоции.