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ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты


© Фото: pixabay

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«Группа ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) примет участие в реализации проекта комплексного благоустройства набережной реки Охты. Прогулочная зона появится рядом с жилым комплексом «Цветной город» в Красногвардейском районе Петербурга.

Соглашение о намерениях по развитию инфраструктуры подписали замглавы районной администрации Евгений Матросов и генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Юрий Константинов. Компания окажет поддержку проекту в рамках программы «Формирование комфортной среды», улучшив эстетический вид прилегающей к ЖК территории.

ЛСР возьмет на себя разработку проектно-сметной документации на участок, расположенный в границах от дома №10 по Пейзажной улице до Челябинского моста и выполнит сами работы по благоустройству. Объем финансового участия составит 30 млн рублей.

— Как опытный застройщик мы всегда комплексно подходим к формированию комфортной среды проживания, — подчеркивает Юрий Константинов. — Благоустроенная набережная реки Охты позволит жителям не только «Цветного города», но и всего Красногвардейского района с удовольствием проводить досуг на свежем воздухе. Отмечу, что в портфеле нашей компании уже есть позитивные примеры благоустройства набережных, так как часть проектов «Группы ЛСР» в Петербурге расположена у воды.

Работы по благоустройству запланированы на 2023 год.

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