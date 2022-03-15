ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты

Соглашение о намерениях по развитию инфраструктуры подписали замглавы районной администрации Евгений Матросов и генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Юрий Константинов. Компания окажет поддержку проекту в рамках программы «Формирование комфортной среды», улучшив эстетический вид прилегающей к ЖК территории.

ЛСР возьмет на себя разработку проектно-сметной документации на участок, расположенный в границах от дома №10 по Пейзажной улице до Челябинского моста и выполнит сами работы по благоустройству. Объем финансового участия составит 30 млн рублей.

— Как опытный застройщик мы всегда комплексно подходим к формированию комфортной среды проживания, — подчеркивает Юрий Константинов. — Благоустроенная набережная реки Охты позволит жителям не только «Цветного города», но и всего Красногвардейского района с удовольствием проводить досуг на свежем воздухе. Отмечу, что в портфеле нашей компании уже есть позитивные примеры благоустройства набережных, так как часть проектов «Группы ЛСР» в Петербурге расположена у воды.

Работы по благоустройству запланированы на 2023 год.