Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

То, с какой легкостью от российского рынка отказались IKEA, Apple, OBI и другие компании, стало довольно неприятным сюрпризом для всех. И, хотя многие бренды «прощаются, но не уходят», люди уже сознательно отказываются от покупок в этих магазинах и обращают свой взор на российский бизнес. И ему – определенно – есть, что предложить потребителям.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт», в которой можно купить любые товары для дома по доступным ценам, присутствует на рынке больше 10 лет: в разных регионах РФ уже открыто более чем 400 магазинов, и сеть растет с каждым месяцем. Что важно – «Галамарт» позволяет любому человеку открыть бизнес по франшизе и получать таким образом гарантированный доход, а новые магазины – это, в том числе, и новые рабочие места.

«Я уверен, что мы находимся в правильном сегменте рынка, - отмечает франчайзи-партнер «Галамарта» Ильдар Балагутдинов. – Снижать объемы не планируем: в прошлом году наш товарооборот составил более 100 млн рублей, в этом году собираемся «пробить планку» в 230 млн рублей. Сейчас мы находимся в поиске новых локаций для магазинов: например, в Смоленске, Орле и Брянске».

Ильдар Балагутдинов с командой «Галамарт»

Магазины «Галамарт» давно имеют неофициальные названия: их называют «семейные» и «народные», что в полной мере отражает реальность: здесь можно приобрести бытовую технику, посуду, текстиль, гаджеты, игрушки для детей, инструменты, хозтовары и многое другое. «Галамарт» даже сейчас не отступает от своих принципов: на открытиях магазинов покупатели могут приобрести второй товар всего за 1 рубль; такая акция – одна из традиционных для сети. А с уходом других брендов для «Галамарта» открывается простор: много свободных мест для новых магазинов.

Во всей сегодняшней политической ситуации наметился один тренд, который может дорого встать нашим «западным партнерам»: тренд по возвращению к русским истокам, к сохранению и развитию наших культурных традиций и обычаев. А ведь культура России насчитывает более 1 000 лет! И бизнес с радостью откликается на такие запросы: так, в «Галамарте» давно можно приобрести инструменты от русского бренда с мужским характером – «Ермак», и уже больше года каждый житель РФ может купить гаджеты с изображением русских супергероев, разработанные российскими дизайнерами.

Российский автогонщик Сергей Карякин в магазине «Галамарт»

На них изображены сказочные герои, знакомые всем нам с детства (Баба Яга, Кощей, Водяной), и новые русские герои (Заря, Конек, Пересвет). Их с радостью покупают детям, подростки ценят ни на что не похожий дизайн – специфически русский и при этом современный, а люди старшего возраста с удовольствием ностальгируют по русским сказкам.

Тот интерес, который сейчас показывают в России к российским разработкам и продуктам, пожалуй, начинает немного нервировать запад. И на данный момент с уверенностью можно сказать: во-первых, там не понимают, что на вызовы Россия всегда отвечает, а во-вторых, память у нас очень хорошая. И будет ли куда потом возвращаться этим брендам, которые с такой легкостью отвернулись от рынка – вопрос, на который пока нет ответа.

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