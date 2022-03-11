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Печать логотипов на футболках


© Фото: pixabay

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Текстильные изделия с нанесенными логотипами получили широкое распространение в сфере маркетинга. Особенно это касается удобных, универсальных футболок в разных цветовых оттенках. Они стали одним из самых популярных рекламных инструментов, корпоративных персонализированных сувениров. Профессионально выполненная, качественная печать на футболках в Санкт-Петербурге и Москве от типографии «Растр» дает возможность бизнесу активно развиваться.

Футболки с логотипами как рекламный инструмент: в чем преимущества

Применение персонализированной текстильной продукции в сфере маркетинга дает отличные результаты. Футболки с логотипами становятся все популярнее и это обусловлено тем, что:

  • они ненавязчиво информируют потенциальных покупателей о существовании бренда;
  • вещи укрепляют имидж марки;
  • брендирование текстиля стоит недорого в сравнении с другими рекламными каналами и инструментами маркетинга;
  • имеется возможность использования в качестве брендированных сувениров и для создания корпоративного стиля сотрудников компаний.

Футболки с персональными логотипами — универсальный инструмент для маркетинга, который эффективно работает в разных направлениях. Изображения, текстовая информация наносятся на вещи с помощью проверенных технологий. К ним относят шелкографию, термотрансферный перенос, прямую печать и сублимацию.

Шелкография и ее особенности

Послойный перенос изображения на ткань через трафарет — это и есть шелкография. Этот популярный метод позволяет получить насыщенную цветами графику. Возможно применение разнообразных спецэффектов — от имитации бархатистой поверхности до объемной печати. К достоинствам шелкографии относят долговечность и экономичность, яркость оттенков, качественную цветопередачу.

Термотрансферная печать и ее ключевые преимущества

Это еще один популярный метод брендирования футболок. Суть заключается в переносе картинки посредством термопресса со специального бумажного носителя на ткань. Трансферная бумага закрывается прозрачной пленкой. Под воздействием высокой температуры осуществляется перенос графики и текста непосредственно на футболку. Из преимуществ термотрансферной печати выделяются высокое качество картинки, отличная детализация, возможность нанесения изображений на темные и светлые ткани. Сотрудники типографии используют популярные высокотехнологичные методики для брендирования

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