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Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев

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Многие автовладельцы уже привыкли покупать запчасти для своих машин в интернете. Делать покупки в режиме онлайн удобно, просто и экономно, так что данный формат шопинга становится популярным.
Запчасти нужно покупать там, где есть выбор качественных товаров по приемлемым ценам. Именно такие условия предлагает покупателям интернет-магазин автозапчастей «Деталюга».

От запчастей для подвески до фильтров и аккумуляторов

Интернет-магазин предлагает очень удобный способ выбора запчастей и расходных материалов. На сайте предусмотрены разные способы подбора товаров – поиск по VIN-коду, по категории или марке авто.
В магазине можно приобрести запчасти для автомобилей разных марок: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Opel и пр. На главной странице торговой площадки дается полный список марок – заходите, выбирайте интересующего производителя, переходите к перечню моделей и заказывайте необходимые детали для авто.

Категории автозапчастей

В магазине «Деталюга» можно приобрести детали разных категорий, а также расходные материалы:

  • запчасти для подвески;
  • все для трансмиссии и КПП;
  • масла и фильтры;
  • автомобильные аккумуляторы и пр.

Также специализированный магазин автозапчастей предлагает кузовные элементы, лампы и электрику для автомобилей разных марок и моделей. В отдельной категории представлены запчасти для техобслуживания – тормозные колодки, воздушные и масляные фильтры, тормозные диски, щетки стеклоочистителей и др.

Способы оплаты и доставки запчастей в интернет-магазине

Покупка запчастей в интернете привлекает скоростью и удобством. К тому же в сети обычно более низкие цены. Выбор деталей можно делать в любое удобное время, например, приходя домой с работы. Доставка тоже разная, к примеру, магазин «Деталюга» предлагает несколько способов, доставляя автозапчасти по Санкт-Петербургу (бесплатно) и по городам России силами транспортных компаний (это уже платная услуга, как и экспресс-доставка по Санкт-Петербургу). Покупатель сам выбирает подходящего перевозчика.

Как оплачивать покупку запчастей в интернете

Способы оплаты тоже разные, например, можно использовать банковскую карту, либо переводить деньги по безналу (используя реквизиты продавца). Также возможна оплата картой через мобильный терминал, когда детали доставляются по городу с экспедитором, либо рассчитываться картой в офисе компании-продавца.

Покупка запчастей в сети занимает минимум времени. В режиме онлайн можно заказывать любые товары для своего автомобиля, будь это техобслуживание, устранение мелких неполадок или капитальный ремонт.

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