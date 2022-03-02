Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»

Андрея Андреевича Сизова назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК» решение о назначении принято на совете директоров компании 28 февраля 2022 г.
9 июня 2020 года Андрей Сизов вошел в состав совета директоров АО «ЛОЭСК», а с 17 июля 2020 возглавил компанию в качестве генерального директора. Под его руководством компания добилась значительных успехов. Совокупные активы Общества составили более 34 млрд руб., собственные средства компании приросли на 16%, чистая прибыль по итогам деятельности за 1,5 года составила 2 млрд руб., выручка выросла на 10% относительно предыдущего аналогичного периода. Проведена работа по модернизации энергетических сетей, а также внедрена программа по консолидации электросетевых активов.