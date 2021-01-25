Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

3 марта 2022, с 10:00 12:00 состоится онлайн-эфир «Развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка», организованный МК в Ленобласти, МК в Питере и Агентством Бизнес Новостей.

ФОРМАТ ПРОЕКТА

Модерируемая дискуссия. Онлайн-эфир. Продолжительность мероприятия с 10:00 до 12:00.

АУДИТОРИЯ

Представители органов государственной власти Ленинградской области, руководители и менеджеры девелоперских, подрядных, строительных, ресурсоснабжающих организаций, представителей банков, инвестиционных компаний, финансовых структур, юридических компаний, риэлтеры и консультанты, аналитики, СМИ.

ФОКУС ОБСУЖДЕНИЯ

Кудрово.Новосаратовка.

ПРОГРАММА

10:00–10:40. Часть 1. Кудрово

Кудрово отличается хаотичной застройкой по причине освоения этой территории десятками застройщиков, причем каждый строил на своем пятне. Это повлекло ряд проблем в развитие социальной и транспортной инфраструктуры. В экспертном кругу предстоит обсудить какие меры предпринимаются властями и застройщиками для решения этих вопросов, остались ли свободные пятна для возведения жилья и есть ли в планах перевод промышленных и сельскохозяйственных территорий под жилую застройку?Темы дискуссии:Остались ли свободные пятна на которых разрешено возведение жилья?Планируется ли перевод земельных участков промышленного или сельскохозяйственного назначения под жилую застройку?Что предпринимают застройщики и власти для решения вопросов социальной и транспортной инфраструктуры?

10:40–11:40. Новосаратовка

Новосаратовка – обещает стать комфортным городом-спутником со всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Так ли это, выясним в ходе II части дискуссии.

Темы дискуссии:

Проблемы транспортной инфраструктуры и пути их решения.Социальная инфраструктура.Планы по развитию и застройке территорий.Жилье в комфортной среде: развитие общественных пространств жилых комплексов (зоны отдыха и спорта, велодорожки и велопарковки, прогулочные зоны и т. д.).

Спикеры:

Алексей Князев, директор департамента развития, Группа ЦДСВиталий Никифоровский, вице-президент, ГК «Springald»Иван Носов, директор по маркетингу и рекламе, Группа ЦДСДмитрий Симонов, советник Главы Администрации, МО «Свердловское поселение»Ольга Трошева, руководитель, КЦ «Петербургская недвижимость»Даниил Федичев, депутат ЗакСобрания ЛО, заместитель председателя постоянной комиссии по строительству, дорожному хозяйству, транспорту и связи