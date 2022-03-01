Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге? Лучше и вкуснее в ресторане и пабе

Корюшка – любимая рыбка петербуржцев со специфическим запахом свежих огурцов, который начинает наполнять улицы ближе к концу апреля. Для многих жителей города этот аромат – настоящий символ наступившей весны.

Вот как, например, писала Анна Ахматова в своих воспоминаниях о Санкт-Петербурге начала 20-го века: «На черной лестнице пахло жженым кофе, постным маслом на Масленицу, корюшкой, весной и всегда кошками». В городе также живет легенда, что Петр I прозвал корюшку царь-рыбой. А в 1708 году, когда Петербург еще только строился, в честь этой рыбешки был проведен городской праздник.

Так где же сейчас поесть корюшку жителям и гостям Санкт-Петербурга?

На городском празднике

Где поесть корюшку, как не на мероприятии, посвященном именно ей! Ежегодно в середине мая в Петербурге на территории «ЛенЭкспо» проводится фестиваль корюшки, который собирает более 50 000 гостей.

Там можно поесть эту рыбу в самом разнообразном виде: копченую, соленую, жаренную во фритюре и на гриле. А также попробовать генеральскую уху. Ее варят в большом казане по рецепту первого генерал-губернатора города Александра Меньшикова.

В ресторанах и барах Петербурга

Совсем не обязательно ждать середины мая, чтобы попасть на праздник корюшки. Попробовать знаменитую питерскую рыбку можно и в многочисленных заведениях города. Бары, рестораны и кафе добавляют в сезонное меню эту необычную рыбу и кормят посетителей блюдами, приготовленными по классическим и авторским рецептам.

Например, ресторанная группа «Коза Дереза» каждую весну разрабатывают специальное сезонное меню с корюшкой для своих гостей. Получить удовольствие от стильных интерьеров, отведать не только царь-рыбки, но еще и свежайших морепродуктов можно в каждом заведении. В меню множество блюд с дарами моря, в том числе устрицы, мидии и креветки. Все они идут прямой поставкой с Дальнего востока.

В ноябре в Санкт-Петербурге станет на один ресторан больше, где можно будет поесть корюшку. Ведь KozaGroup на Невском проспекте, 25 открывает новое заведение под названием Alice Garden. Как и в других ресторанах сети, здесь гостей ждет уютная обстановка, разнообразное меню на любой вкус, большая карта авторских коктейлей в баре и многочисленные бонусы и акции.

И так, оказалось, что варианты, где можно поесть корюшку в Петербурге многочисленны. А будет это домашний семейный обед, веселый фестиваль под открытым небом или ужин в атмосфере уютного ресторана «Коза Дереза» в компании друзей, решать уже вам!