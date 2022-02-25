Какую скорость может развить электровелосипед

Скорость электровелосипеда — важный показатель для всех, кто предпочитает этот вид транспорта. И если на качество велопрогулок низкие показатели не влияют, то мобильность и эффективность в течение рабочего дня, время поездки до работы/учебы напрямую зависят от развиваемой скорости. Максимальную скорость велосипеда замеряют на ровном дорожном покрытии, при хороших погодных условиях. Этот показатель зависит от мощности моторов, диаметра колес, веса и конструктивных особенностей модели. Купить электровелосипед в Минске приглашаем в интернет-магазин smart8.by.



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Скоростные ограничения и безопасность

Для электровелосипедов заводской сборки часто предусмотрено ограничение скорости до 30 км/ч. Это связано с тем, что во многих городах брать больший разгон нельзя из соображений безопасности.

Причины выбрать для езды по городу скорость 25 км/ч

Позаботиться о безопасности. Чем выше скорость, тем больше шансов не справиться с управлением электробайком.



Не допустить поломки. Если постоянно превышать оптимальную указанную в инструкции по эксплуатации скорость, велосипед быстро выйдет из строя, придется обратиться в сервисный центр.

Сэкономить. Чем выше скорость — тем больше расход энергии аккумулятора, а значит, и электроэнергии.

Как определить максимальную скорость электровелосипеда?



Вы можете легко это сделать, если знаете мощность мотора! При условии, что суммарный вес велосипедиста и транспортного средства составит не более 110 кг и движение будет осуществляться по ровной дороге, электробайк с мотором мощностью в 250 вт сможет разогнаться до 25 км/ч, 350 вт — 30 км/ч.

Если установлен мотор в 500 вт, велосипед разгонится до 40 км/ч, 750 вт — 45 км/ч. А имея мощный мотор в 1000 вт, можно взять скорость 50 км/ч. Чтобы достичь скорости в 90 км/ч, нужно иметь движок с параметров 3000 вт. Однако это не безопасно ни для велолюбителя, ни для других водителей, ни для пешеходов.

Как избежать опасности на дороге



Как и любым транспортным средством, велосипедом на электрической тяге следует управлять только при хорошем самочувствии. Стоит соблюдать скоростной режим, сосредоточивать внимание на дороге и не отвлекаться на мелочи, уступать дорогу пешеходам. Эти простые правила гарантируют комфорт и безопасность ваших поездок.