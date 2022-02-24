  • 24 Февраль 2022
USD 25.02.2022 86.9288 +6.5094
USD ММВБ 21:28 87.0869  
EUR 25.02.2022 97.7688 +6.8868
EUR ММВБ 21:28 97.2289  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

5 украшений для настоящих джентльменов

Темы дня

Долгое время считалось, что стиль мужчины должен быть сдержанным, и драгоценные аксессуары в нем неуместны. Тем не менее, по-настоящему элегантный образ без акцентных деталей не выглядит завершенным. Сейчас, когда представители сильного пола стали относиться внимательнее к формированию своего имиджа, необходимость мужских украшений уже мало кто оспаривает. На какие украшения обратить внимание, чтобы подчеркнуть свой стиль и статус?

Часы

Для мужчин приоритетными являются многофункциональные аксессуары. Производители часов постоянно экспериментируют с декором и материалами, поэтому найти хронометр, идеально подходящий под ваш образ жизни и бюджет, несложно. Тренд 2022 года — больше блеска — коснулся и часов: в этом сезоне стилисты советуют носить часы с металлическими браслетами. Особо популярны механические часы с прозрачным корпусом, так называемые скелетоны. Циферблат может быть украшен несколькими самоцветами или элементами из драгоценных пород дерева.

Браслет

Браслет призван подчеркнуть суровую брутальность мужских запястий. Чтобы выглядеть элегантно, выбирайте браслет с минимумом вставок и узоров. Серебряный браслет считается повседневным вариантом, золото и платина больше подойдут для официальных приемов и банкетов. Браслеты из мягкой кожи с золотыми и серебряными элементами тоже могут быть статусным аксессуаром, если выполнены в нейтральных цветах и неброском дизайне.

Кольца

Чаще всего единственное драгоценное украшение мужчины — обручальное кольцо. Тем не менее, мужчины все чаще выбирают кольца и перстни, чтобы подчеркнуть свое высокое материальное положение и статус. В 2022 году особо популярны будут мужские кольца, декорированные стразами или крупными минералами. Если же вы сомневаетесь в уместности блеска, отдайте предпочтение сдержанным моделям из благородных металлов.

Подвеска на шею

Мужские кулоны и подвески — стильный и выразительный аксессуар. Такое украшение может быть амулетом или оберегом владельца. Стилисты рекомендуют носить их с рубашкой темного цвета или джемпером с V-образным вырезом. Под одежду классического стиля лучше выбрать изделия из золота, серебра или платины на изящных цепочках якорного или панцирного плетения. Смуглым мужчинам больше подойдут золотые подвески, а обладателям холодного цветотипа — из серебра и платины.

Фото: pixabay.com

Серьги

Серьги — достаточно броский аксессуар для уверенных в себе мужчин, не стесненных условностями, рамками и клише. Чтобы создать стильный образ, серьги должны быть строгой минималистичной формы, без обилия декоративных элементов. Драгоценные камни в мужских серьгах глубоко посажены в металл, чтобы крепления выделялись как можно меньше. Эффектно будет смотреться, к примеру, серьга из белого золота с черным бриллиантом. Серьги без камней обычно декорируют прямыми или ломаными линиями, геометрическими узорами или символами.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.02.22
    5 украшений для настоящих джентльменов
    21.02.22
    Особенности применения тентовых ангаров
    18.02.22
    Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»!
    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram