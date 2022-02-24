5 украшений для настоящих джентльменов

Долгое время считалось, что стиль мужчины должен быть сдержанным, и драгоценные аксессуары в нем неуместны. Тем не менее, по-настоящему элегантный образ без акцентных деталей не выглядит завершенным. Сейчас, когда представители сильного пола стали относиться внимательнее к формированию своего имиджа, необходимость мужских украшений уже мало кто оспаривает. На какие украшения обратить внимание, чтобы подчеркнуть свой стиль и статус?

Часы

Для мужчин приоритетными являются многофункциональные аксессуары. Производители часов постоянно экспериментируют с декором и материалами, поэтому найти хронометр, идеально подходящий под ваш образ жизни и бюджет, несложно. Тренд 2022 года — больше блеска — коснулся и часов: в этом сезоне стилисты советуют носить часы с металлическими браслетами. Особо популярны механические часы с прозрачным корпусом, так называемые скелетоны. Циферблат может быть украшен несколькими самоцветами или элементами из драгоценных пород дерева.

Браслет

Браслет призван подчеркнуть суровую брутальность мужских запястий. Чтобы выглядеть элегантно, выбирайте браслет с минимумом вставок и узоров. Серебряный браслет считается повседневным вариантом, золото и платина больше подойдут для официальных приемов и банкетов. Браслеты из мягкой кожи с золотыми и серебряными элементами тоже могут быть статусным аксессуаром, если выполнены в нейтральных цветах и неброском дизайне.

Кольца

Чаще всего единственное драгоценное украшение мужчины — обручальное кольцо. Тем не менее, мужчины все чаще выбирают кольца и перстни, чтобы подчеркнуть свое высокое материальное положение и статус. В 2022 году особо популярны будут мужские кольца, декорированные стразами или крупными минералами. Если же вы сомневаетесь в уместности блеска, отдайте предпочтение сдержанным моделям из благородных металлов.

Подвеска на шею

Мужские кулоны и подвески — стильный и выразительный аксессуар. Такое украшение может быть амулетом или оберегом владельца. Стилисты рекомендуют носить их с рубашкой темного цвета или джемпером с V-образным вырезом. Под одежду классического стиля лучше выбрать изделия из золота, серебра или платины на изящных цепочках якорного или панцирного плетения. Смуглым мужчинам больше подойдут золотые подвески, а обладателям холодного цветотипа — из серебра и платины.

Серьги

Серьги — достаточно броский аксессуар для уверенных в себе мужчин, не стесненных условностями, рамками и клише. Чтобы создать стильный образ, серьги должны быть строгой минималистичной формы, без обилия декоративных элементов. Драгоценные камни в мужских серьгах глубоко посажены в металл, чтобы крепления выделялись как можно меньше. Эффектно будет смотреться, к примеру, серьга из белого золота с черным бриллиантом. Серьги без камней обычно декорируют прямыми или ломаными линиями, геометрическими узорами или символами.