Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане

Samsung RT25HAR4DWW

Компактный и практичный Full No Frost холодильник для небольших семей. Имеет две камеры (202 + 53 л) с возможностью раздельной регулировки температуры (два контура охлаждения). Инверторный компрессор обеспечивает низкое энергопотребление, практически бесшумную работу и увеличенный срок службы (гарантия — 10 лет).



В холодильной камере нашлось место для зоны влажности и удобной выдвижной полки Easy Slide, упрощающей доступ к заставленным продуктам, а в морозильной — для генератора льда. Продукты в морозильнике могут охлаждаться до –18 °С.



По данным портала Екаталог, цена холодильника Samsung RT25HAR4DWW в интернет-магазинах Казахстана колеблется в диапазоне от 218 000 до 356 400 тенге.



Samsung RB34T670FEL

Вместительная двухкамерная модель с 228-литровым холодильным и 112-литровым морозильным отделениями. Имеет инверторный компрессор и два контура охлаждения, работает по принципу Full No Frost — то есть не нуждается в разморозке. Мощность замораживания достигает 12 кг в сутки, минимальная температура морозильника — –24 °С.



Удобная сенсорная панель на внешней стороне дверцы позволяет вручную ввести целевую температуру для каждого из отделений, текущие показатели отображаются на LED-дисплее. Samsung RB34T670FEL обладает очень низким энергопотреблением (класс А++), а в случае отключения электричества сохраняет холод на протяжении 18 часов.



Цена в интернет-магазинах — от 243 700 до 464 000 тенге.



Samsung RS63R5571F8

Стильный, вместительный и функциональный холодильник класса Side-by-side, внутреннее пространство которого разделено на три камеры: две холодильных (405 л) и одну морозильную (229 л). Samsung RS63R5571F8 имеет тихий инверторный компрессор и два контура охлаждения, обеспечивающих возможность независимой регулировки температуры и работу по системе Full No Frost. К слову, морозильное отделение может поддерживать температуру до –24 °С и замораживать до 14 кг продуктов в сутки. В наличии и собственный генератор льда.



Дезодоратор обеспечит проветривание камер от резких запахов, зона свежести пригодится для длительного хранения овощей и фруктов, а встроенный вентилятор поможет равномерно распределить температуру по всему объему холодильного отделения. Из других фишек RS63R5571F8 выделим сенсорную панель управления, индикатор закрытия дверцы и специальный режим отпуска, сокращяющий энергопотребление до минимума.



Цена в интернет-магазинах — от 770 500 до 825 900 тенге.



Примечание: данные о расценках моделей актуальны по состоянию на конец января 2022 года, свежая информация всегда доступна на kz.e-katalog.com.