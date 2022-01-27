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Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик


© Фото: Альтермед Эстетик

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Воплотить мечту женщин - стать моложе и привлекательнее — давно можно без косметической хирургии, с помощью контурной пластики. Пухлые губки, свежая молодая кожа, рельефные скулы и красивый ровный контур лица за одну инъекцию на несколько месяцев — сейчас это возможно, надежно, безопасно.

Филлеры (от англ to fill (наполнять, заполнять) — инъекции красоты, делающие кожу более упругой и подтянутой без реабилитационного периода. Филлерами называют косметические гели разной плотности и консистенции, которые применяют для устранения мелких и крупных морщин на лице, для изменения формы губ и скул, для разглаживания глубоких мимических морщин (например, на лбу), при корректировке асимметрии или подтяжке контура лица.

Процесс создания красоты с помощью филлеров — контурная пластика филлерами — относится к категории щадящей эстетической косметологии. Эффект от процедуры длится от нескольких месяцев до двух лет, область применения широка, а принцип действия сводится к восполнению утраченных со временем объемов кожи и устранению морщин. Филлеры вводятся подкожно в зону коррекции и поддерживают необходимый объем и плотность.

Гиалуроновая кислота в гелях хороша своим синтетическим происхождением с плотными молекулярными связями. Это качество позволяет гелю долго “работать” под кожей, удерживая влагу и, при необходимости, можно убрать препарат из-под кожи одним уколом. Гидроксиапатит кальция в препаратах также имеет синтетическое происхождение. В натуральном виде он содержится в костных тканях человека и стимулирует процесс выработки коллагена, защитника кожи от действия свободных радикалов.

Дерматологи-косметологи клиники Альтермед Эстетик используют гели на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. Препараты мирового уровня отобраны по высоким критериям гипоаллергенности и биоразлагаемости, то есть невысок риск аллергии и эффект надежный, без риска получить навсегда “застывшее” лицо. Среди брендов гелей Belotero, Juvederm, Radiesse. Качество контурной пластики лишь на 20% зависит от препарата, и на 80% от компетентности специалиста. В клинике Альтермед Эстетик филлеры вводят только специалисты с высшим медицинским образованием и многолетним опытом работы в косметологии.

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