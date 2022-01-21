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Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?

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Бытует мнение, что комфортное проживание возможно лишь в доме или квартире большой площади. Однако это не совсем так: успех кроется в грамотной организации пространства и его визуальном увеличении. Это правило универсально и распространяется на переделку любого жилья, даже когда запланирован ремонт однокомнатной квартиры.

Как организовать пространство?

Шкафы. Если нет возможности сделать полноценную гардеробную, то ее заменит встроенный шкаф. Это позволит использовать пространство до потолка, храня вверху чемоданы и другие громоздкие вещи, которыми пользуются редко, а внизу то, что необходимо всегда.

Лоджия и балкон. Чтобы они не превратились в накопитель хлама, здесь тоже уместно установить удобные полки, а если позволяет место, то и шкафчики.

Перегородки. В качестве разделителей зон квартиры уместны полки и стеллажи, шкафы-пеналы.

Навесные модули (полки). Легкие и неглубокие конструкции подойдут для книг и других небольших предметов. Модули можно организовать в композицию, которая станет функциональным элементом декора.

Трансформеры. В первую очередь это относится к крупногабаритной мягкой мебели — диванам и кроватям. В условиях ограниченного пространства целесообразно остановиться на моделях с дополнительными секциями для хранения вещей или выдвижными конструкциями, а при наличии высоких потолков — кроватях-чердаках.

Крючки, подвесные штанги и кронштейны. Их располагают в ванной, небольшой прихожей и везде, где нельзя поставить даже модули.

Как зрительно увеличить пространство?

Планируя ремонт двухкомнатной квартиры (или однокомнатной малогабаритки), визуального простора можно добиться, используя следующие приемы дизайнеров.

  • Все светлое: потолок, стены, мебель и текстиль. Предпочтительны холодные пастельные тона, так как они расширяют пространство лучше, чем теплые аналоги. А вот контрастные, яркие и пестрые расцветки будут делать комнату меньше. Пол — тоже светлый.
  • Шторы подбираются в тон отделки. Ткань однослойная, легкая, полупрозрачная.
  • Открытая планировка. По возможности объединяют санузел с ванной, вместо межкомнатных дверей и стен монтируют легкие перегородки, складные ширмы.
  • Большие настенные зеркала, глянцевые и прозрачные поверхности мебели.

В малогабаритной квартире важно еще на этапе ремонта сделать разводку коммуникаций, отдав предпочтение системе теплого пола и установив скрытую подсветку.

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