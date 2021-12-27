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Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год

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Ближе к концу ноября во многие западные страны приходит необычное время - cuffing season. Считается, что в этот отрезок времени люди без любимой половинки ощущают свое одиночество наиболее остро. Виной тому отсутствие солнца, зимняя стужа, пронзительные ветра, ранние закаты. Также одиночество подчеркивает и перспектива встретить долгожданный Новый год без пары. Mamba и Viber постарались узнать, характерны ли аналогичные настроения для россиян?

С этой целью был проведен опрос. Интересовало, как жители нашей страны будут праздновать Новый год? Знакомо ли им то самое «европейское» чувство одиночества из-за перспективы праздновать Новый год без второй половины? Собираются ли наши сограждане отправиться на зимних праздниках путешествовать?

И хотя до Нового 2022 года остались считанные дни, 66% респондентов ответили, что пока не знают, в какой точно компании будут встречать главный праздник страны. При этом 22% из опрошенных не настроены срочно искать пару и встретят Новый год, скорее всего, в одиночестве.

Магия cuffing season на 63 % респондентов не действует: они настроены позитивно и не собираются печалиться из-за отсутствия второй половины. 17% несколько озабочены перспективой в одиночестве слушать поздравительную речь Президента, а под бой курантов на радостях обнимать кота или собаку. А вот 10% наших сограждан действительно чувствуют тревогу и тоску из-за одиночества в Новый год.

Больше половины респондентов (54 %) настроены позитивно: не имея второй половинки, они предпочтут встретить Новый год с родственниками, 16% соберутся с друзьями. 19% оказались невероятными оптимистами: не имея пока пары, они надеются встретить свою любовь за те несколько дней, которые остались до Нового года. 1% будут встречать праздник с коллегами. Больше половины респондентов вполне довольны намечающейся новогодней компанией.

Оптимизм вселил и ответ на вопрос: “Готовы ли вы найти компанию для встречи Нового года на сайте знакомств?” Большинство участников опроса (53%) ответили либо “да”, либо “скорее да”.

Ответ на вопросы, связанные с путешествиями на Новый год, проиллюстрировал интересную тенденцию: 35% респондентов собираются куда-то отправиться, но только у 2% планируют выезд на это время из страны. Поклонниками путешествий по родной стране на новогодние каникулы оказались 8%. 25% - еще не выбрали страну и направление. Но подавляющее число жителей наше страны (65 %) никуда не поедут и останутся вместе с родными, друзьями, коллегами.

В исследовании участвовало 8765 человек из самых разных уголков России.

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