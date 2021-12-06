5 лайфхаков написания резюме на английском

Написание резюме - это очень важный этап при поиске работы, который нужно пройти еще до собеседования на английском. Поскольку международные компании требуют от своих сотрудников знания иностранных языков, то и резюме на английском предоставить необходимо. Написать его не так сложно, как кажется на первый взгляд, ведь в случае чего, можно всегда использовать образец резюме на английском языке или лайфхаки, которые облегчат этот процесс.

1. Правильное оформление

Используйте стандартный шрифт (Times New Roman, Arial или Calibri) и минимум форматирования (выделяйте жирным шрифтом заголовки, но не более). Также стоит сохранить документ в формате PDF, таким образом вы будете уверены в том, что ваш файл никак не сможет измениться и попадёт к работодателю именно таким, каким вы его сделали.

2. Ссылки на профили в социальных сетях

В современном мире социальные сети - это второе лицо человека, поэтому для того, чтобы работодатель смог заочно познакомиться с вами и примерно понять, что вы за человек, стоит оставить ссылки на свои профили. Только обязательно проверьте, чтобы там не было ничего, что могло бы отпугнуть или негативно настроить работодателя по отношению к вам.

3. Качественное фото

Фото - это очень важно, отнеситесь серьёзно к его выбору. Помимо высокого разрешения, позаботьтесь о том, чтобы оно было в меру строгим и на нём полностью было видно ваше лицо.

4. Объём

Резюме или CV - это не эссе, поэтому будьте максимально лаконичны. Не нужно добавлять лишнюю информацию и рассеивать внимание работодателя - всё, что необходимо, вы сможете рассказать ему при личной встрече. Не должно быть ничего лишнего.

5. Формальный стиль

Вам стоит писать о себе достаточно сухо - всё должно быть чётко и по делу. Не нужно использовать слова “я”, “мой”, “меня” итп. Резюме - это лишь документ, в котором вы прописываете то, что касается вашей работы, а всё остальное можно рассказать на собеседовании.