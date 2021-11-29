ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев

Банальную, казалось, но очевидную истину подтвердил совместный опрос крупнейшего сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "ЛитРес" и приложения для знакомств Mamba.

Аналитики решили выяснить, насколько высоко их люди оценивают духовное развитие своей второй половины. Обязательно ли спутник мечты должен быть начитан и действительно ли страсть к чтению выгодно оттеняет на фоне других?

Интеллектуальное и духовное развитие партнера ставят во главу угла более 94% опрошенных. 59% из них добавили, что прекратили отношения, так как их начал напрягать «культурный» уровень "половинки".

В начитанных людях опрашиваемые отметили следующие черты: богатый словарный запас и широкий кругозор, интеллигентность и высокий интеллект, способность к критическому мышлению, уверенность в себе, хорошую память и креативный склад ума. А ещё у книгочеев отмечают высокий карьерный потенциал.

Что в первую очередь следует прочитать идеальной второй половине? БОльше всего голосов набрал Михаил Булгаков (51%): «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и другие. Затем идёт "наше все" Александр Пушкин (47%). Бронза у Федора Достоевского (43%) с его романами «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». А вот на четвертом месте внезапно оказался французский классик приключенческой литературы Жюль Верн (36%). Замыкает первую пятерку рейтинга Антон Чехов (36%).

Из современных зарубежных и отечественных авторов участники опроса выделили Бориса Акунина, "маму" Гарри Поттера - Джоан Роулинг, бразильского поэта и прозаика Пауло Коэльо, а также японца Харуки Мураками. В топ-10 также вошли Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Быков.

Всего в исследовании приняли участие более 1600 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, которые в данный момент находятся в поске. Респондентам были предложены как варианты ответов, так и возможность добавить свои. Среди участников было равное количество мужчин и женщин, наибольшее число из них составили пользователи от 21 до 45 лет.