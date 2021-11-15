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Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство


© Фото: portnews

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Федеральное агентство морского и речного транспорта выдало разрешение на строительство нового портового комплекса – «Приморский УПК», в морском порту Приморск. Застройщиком выступает ООО «Приморский УПК». Дополнительно оформлено разрешение на создание искусственного земельного участка и решение о водопользовании.

Сейчас на территории будущего портового комплекса завершаются работы подготовительного этапа строительства: обустраиваются внутриплощадочные автомобильные проезды, земельные участки освобождаются от деревьев и иных насаждений.

По инициативе ООО «Приморский УПК» расширены границы морского порта Приморск, о чём премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения в октябре 2021 г. Ранее проект получил положительное заключение «Главгосэкспертизы» и все предшествующие ему согласования, в том числе и положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Это одно из важнейших решений для реализации проекта универсального перегрузочного комплекса в Приморске. За последние годы проведена большая работа, от разработки проекта, прохождения экспертиз и получения положительных решений в разных инстанциях. Это 6 000 новых рабочих мест. Развитие инфраструктуры района: дорожный и ЖД комплекс, газоснабжение района. Архитектурный проект «Два моря» решит задачу с новым жильем и повысит качество жизни», - подчеркнул Андрей Сизов

Справка: Проект строительства первого в Балтийском бассейне глубоководного универсального морского портового комплекса «Приморский УПК» реализуется на территории Выборгского района Ленинградской области. Здесь планируется возведение угольного терминала, терминала минеральных удобрений, контейнерного терминала, терминала генеральных грузов, зернового терминала и складского логистического центра. Новый портовый комплекс даст не только 6 тысяч рабочих мест, но и толчок для развития города Приморск. Компания уже планирует строительство жилого микрорайона «Два моря». «Приморский УПК» позволит перенаправить в российскую гавань транзитные грузы, которые сегодня идут через базы европейских конкурентов. Предполагаемый ежегодный грузооборот – 65 млн. тонн.

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