  • 11 Ноябрь 2021
USD 12.11.2021 71.1964 0.5014
USD ММВБ 15:21 71.1327  
EUR 12.11.2021 81.6552 -0.1318
EUR ММВБ 15:21 81.5932  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге

Темы дня

11 Ноября 2021, 15:35

На подстанции 220 кВ «Купчинская» в Санкт-Петербурге, обустройство которой выполняет «Стройтрансгаз», стартовали пуско-наладочные работы.

ПС 220 кВ Купчинская - это первая подстанция классом напряжения 220 кВ в сетях ПАО «Россети Ленэнерго». Трансформаторная подстанция предназначена для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ нагрузок новых потребителей и разгрузки существующих центров питания во Фрунзенском административном районе города на Неве, а также для повышения надежности электроснабжения. Ее строительство необходимо в том числе для работы городского метрополитена.

Строительство объекта ведется в условиях плотной городской застройки, поэтому эта подстанция - закрытого типа, то есть все оборудование, необходимое для ее работы, находится в защищенном здании. Все токоведущие части комплектного распределительного устройства 220 кВ находятся в герметичных ячейках, заполненных специальным электротехническим газом (гексафторидом серы SF6) под давлением. Этот газ обладает высокими изолирующими и дугогасительными свойствами, нетоксичен, пожаробезопасен и его изоляционные качества не ухудшаются при длительной работе оборудования. К источнику электроснабжения распределительное устройство подключается 2–мя кабельными линиями 220 кВ из сшитого полиэтилена производства фирмы Prysmian - лидера в производстве энергетических и телекоммуникационных кабелей и систем.

Открытый переходной пункт для установки концевых муфт 220 кВ (устройств, предназначенных для присоединения кабельной линии к воздушной)

Открытый переходной пункт для установки концевых муфт 220 кВ (устройств, предназначенных для присоединения кабельной линии к воздушной)

Установка опоры линий электропередачи

В рамках реализации проекта большинство работ выполнялись собственными силами энергетического строительства АО «Стройтрансгаз». Осуществлена замена провода и грозотроса (заземленного протяженного молниеотвода) протяженностью 955 метров, установка открытого переходного пункта (конструкции для приема проводов высоковольтной линии), монтаж кабеленесущих конструкций. На территории подстанции смонтирован кабель релейной защиты и автоматики. Общая протяженность смонтированного кабеля - более 10 000 м. Решетчатая опора линий электропередачи заменена на многогранную.

Снятие оболочки кабеля 220 кВ для монтажа концевых муфт

Монтаж концевых муфт 220 кВ на открытом переходном пункте опоры

Вновь строящаяся ПС 220 кВ Купчинская, согласно техническим условиям на технологическое присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС», включается в разрез существующей КВЛ 220 кВ «Южная-Чесменская II цепь» с помощью кабельных вставок. Для чего на вновь установленной опоре выполнен монтаж концевых кабельных муфт 220 кВ производства фирмы Prysmian. Для организации безопасного производства работ по монтажу концевых муфт работы выполнялись в рамках отключения КВЛ 220 кВ «Южная-Чесменская II цепь». 

Комплектное распределительное устройство 10 кВ. Монтаж интерфейсного кабеля

Комплектное распределительное устройство 220 кВ

На подстанции установлено две автоматизированных системы: управления технологическими процессами и контроля учета и измерения электрической электроэнергии. Эти комплексы технических и программных средств будут выполнять множество задач для повышения экономической эффективности энергообъектов и всей энергосистемы в целом - от централизации и автоматизации процессов управления в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах до улучшения качества процессов управления и регулирования, оптимизации процессов производства и преобразования энергии.

АО «Стройтрансгаз» — активный участник инновационного развития электроэнергетического комплекса России. Компания строит объекты с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, управляемости. Командой Общества накоплен большой опыт проектирования, возведения, оснащения и модернизации объектов энергетики.
В 2006 году компания начала строить и реконструировать объекты генерации, а в 2010 году взяла курс на электросетевое строительство. В своей работе АО «СТГ» использует современные технологии и научные разработки, привлекает ведущих мировых производителей оборудования. Реализованы проекты во многих регионах России: от Ленинградской области до Якутии. Целый ряд крупных объектов компания построила в Сибири.



Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram