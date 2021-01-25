Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге

ПС 220 кВ Купчинская - это первая подстанция классом напряжения 220 кВ в сетях ПАО «Россети Ленэнерго». Трансформаторная подстанция предназначена для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ нагрузок новых потребителей и разгрузки существующих центров питания во Фрунзенском административном районе города на Неве, а также для повышения надежности электроснабжения. Ее строительство необходимо в том числе для работы городского метрополитена.

Строительство объекта ведется в условиях плотной городской застройки, поэтому эта подстанция - закрытого типа, то есть все оборудование, необходимое для ее работы, находится в защищенном здании. Все токоведущие части комплектного распределительного устройства 220 кВ находятся в герметичных ячейках, заполненных специальным электротехническим газом (гексафторидом серы SF6) под давлением. Этот газ обладает высокими изолирующими и дугогасительными свойствами, нетоксичен, пожаробезопасен и его изоляционные качества не ухудшаются при длительной работе оборудования. К источнику электроснабжения распределительное устройство подключается 2–мя кабельными линиями 220 кВ из сшитого полиэтилена производства фирмы Prysmian - лидера в производстве энергетических и телекоммуникационных кабелей и систем.

Открытый переходной пункт для установки концевых муфт 220 кВ (устройств, предназначенных для присоединения кабельной линии к воздушной)

Установка опоры линий электропередачи

В рамках реализации проекта большинство работ выполнялись собственными силами энергетического строительства АО «Стройтрансгаз». Осуществлена замена провода и грозотроса (заземленного протяженного молниеотвода) протяженностью 955 метров, установка открытого переходного пункта (конструкции для приема проводов высоковольтной линии), монтаж кабеленесущих конструкций. На территории подстанции смонтирован кабель релейной защиты и автоматики. Общая протяженность смонтированного кабеля - более 10 000 м. Решетчатая опора линий электропередачи заменена на многогранную.





Снятие оболочки кабеля 220 кВ для монтажа концевых муфт

Монтаж концевых муфт 220 кВ на открытом переходном пункте опоры

Вновь строящаяся ПС 220 кВ Купчинская, согласно техническим условиям на технологическое присоединение к сетям ПАО «ФСК ЕЭС», включается в разрез существующей КВЛ 220 кВ «Южная-Чесменская II цепь» с помощью кабельных вставок. Для чего на вновь установленной опоре выполнен монтаж концевых кабельных муфт 220 кВ производства фирмы Prysmian. Для организации безопасного производства работ по монтажу концевых муфт работы выполнялись в рамках отключения КВЛ 220 кВ «Южная-Чесменская II цепь».

Комплектное распределительное устройство 10 кВ. Монтаж интерфейсного кабеля

Комплектное распределительное устройство 220 кВ





На подстанции установлено две автоматизированных системы: управления технологическими процессами и контроля учета и измерения электрической электроэнергии. Эти комплексы технических и программных средств будут выполнять множество задач для повышения экономической эффективности энергообъектов и всей энергосистемы в целом - от централизации и автоматизации процессов управления в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах до улучшения качества процессов управления и регулирования, оптимизации процессов производства и преобразования энергии.

АО «Стройтрансгаз» — активный участник инновационного развития электроэнергетического комплекса России. Компания строит объекты с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, управляемости. Командой Общества накоплен большой опыт проектирования, возведения, оснащения и модернизации объектов энергетики.

В 2006 году компания начала строить и реконструировать объекты генерации, а в 2010 году взяла курс на электросетевое строительство. В своей работе АО «СТГ» использует современные технологии и научные разработки, привлекает ведущих мировых производителей оборудования. Реализованы проекты во многих регионах России: от Ленинградской области до Якутии. Целый ряд крупных объектов компания построила в Сибири.





