Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры

В разных трубопроводах используются разные типы запирающей арматуры: задвижки, клапаны, затворы, краны, фитинговые элементы и вентили.

Возможно, начинали, а сегодня чаще всего используют такую запорную арматуру, как задвижки. Задвижки - это устройства, конструкция которых обычно предусматривает наличие запорной или регулирующей части под углом 90 градусов к потоку воды, газа, нефтепродуктов или иной массы. Задвижки применяются почти во всевозможных трубопроводных системах, так как они выдерживают повышенное давление и высокие температурные показатели. Более того, если мы сравним эти изделия с продуктами, выполняющими аналогичные функции (например, клапаны, с которыми их иногда путают), то задвижки отличаются большим удобством и практичностью для использования там, где требуется перекрыть поток среды без каких-то «побочных эффектов», таких как внезапное открытие потока, вращающие моменты и сопротивление.

Наиболее распространёнными системами, в которых используются клапаны, являются водопроводные магистрали и нефтепроводы. Почему при строительстве газовых трубопроводов, систем вентиляции и отопления комплектующие используются реже, чем затворы? Причина в том, что клапаны все ещё выходят из строя. Во-первых, они не всегда открывают поток достаточно быстро, что иногда критично для некоторых систем, а также имеют большую высоту, а это усложняет процессы ремонта и обслуживания.

Конструкционные особенности запорного клапана

Типов клапанов много, их функциональные возможности и конструкция различны, но можно выделить обязательные компоненты: корпус (может быть из чугуна, стали или металлических сплавов), крышка и, конечно же, демпфер. Корпус крепится к трубе несколькими способами: фланцем, муфтой или сваркой. Внутри корпуса есть седла, к которым прижимается клапан. Вертикальная часть клапана представляет собой шток. Эта деталь, соединённая с гайкой поршня, поворачивает клапан в нужном направлении. Это действие можно выполнить вручную или автоматически.

Задвижки должны быть качественными, надёжными и долговечными. Итак, если вы хотите купить качественную фурнитуру с гарантией качества по выгодной цене, лучший выбор представлен в каталоге интернет-магазина https://asmeaisi.ru/.