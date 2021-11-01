Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле

Для надежности и качества электроснабжения сформированы дополнительные бригады в количестве 94 человек и 59 единиц техники, в том числе тяжелой для труднодоступных локаций. «Это делается для того, чтобы быть готовым к аварийным отключениям в непогоду или из-за других факторов. Бригады готовы в любой момент оперативно помочь любому филиалу или РЭСу», - отметил главный инженер Рустам Холматов.

Особое внимание – социальной инфраструктуре. В пандемийное время, в режиме постоянной готовности на базах РЭС находятся 16 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) разного класса напряжения. «Все РИСЭ проверены и заправлены, также топливо отдельно зарезервировано, как говорится про запас, техника и бригады также готовы к выезду в любой момент», - сообщил Рустам Холматов. Также на особом контроле школы, детские сады, и другие социально-значимые организации.

Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт - центра 8-800-550-47-48.