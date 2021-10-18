Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать

Кому подойдет реклама

Контекстная реклама используется теми компаниями, которым нужно быстро и громко заявить о себе. Объявления показываются в ходе поисковой выдачи в отдельно обозначенном блоке, соответствуют поисковым запросам и, соответственно, интересам и потребностям пользователей.

Сколько стоит контекстная реклама, сказать сложно. Зависит цена от ниши, в которой работает компания. Чем выше уровень конкуренции – тем больше придется заплатить за объявление. Платить впоследствии нужно и за клики, то есть, переходы на сайт. Но важно понимать, что далеко не каждый переход приводит непосредственного заказчика товара или услуги. За клики, совершенные из любопытства, также придется заплатить.

Еще один недостаток – объявление перестает транслироваться сразу же после окончания бюджета, который компания может выделить на рекламу. За короткий период времени приобрести узнаваемость и репутацию в Сети невозможно. Потому с помощью контекста продвигать стоит сезонные акции, товары или услуги.

Почему оптимизация – это важно

Заказать SEO сайта стоит в тех случаях, когда проект нуждается в перспективном долгосрочном развитии. Оптимизация позволяет попасть в ТОП органической поисковой выдачи, то есть, со временем трафик будет фактически бесплатным. Есть у данного инструмента и другие плюсы:

уровень доверия к бренду выше, ведь многие пользователи не любят рекламные объявления, считая их слишком назойливыми;

стабильно растет уровень конверсий, так как оптимизация делает сайт более удобным для пользователей;

достигнутый успех закрепляется на длительный период – из ТОПа сайт выходит постепенно, даже если прекратить его финансирование, а в случае с рекламой трансляция заканчивается моментально (как и начинается).

SEO-продвижение необходимо как «начинающим» сайтам, которые желают претендовать на место под солнцем, так и «старожилам», которые потеряли свою конкурентоспособность, ведь поисковый трафик для каждой компании является фактически золотой жилой.

Какой путь выбрать

Идеальным вариантом для каждого ресурса в Сети будет использование нескольких инструментов продвижения в совокупности. Так можно добиться эффективности работы сайта в разы быстрее. Контекстная реклама привлечет к нему внимание, а SEO позволит надолго удержать его.

При этом в случае ограниченного бюджета, выбрать придется только один, самый оптимальный выход для конкретного проекта. И зависеть выбор будет от задач, которые ставятся перед ним. Если речь идет о быстрых продажах, выбрать, возможно, стоит рекламу. Но если необходимо стабильное развитие компании, обойтись без SEO не удастся.