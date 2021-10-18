  • 19 Октябрь 2021
USD 19.10.2021 71.1714 -0.0657
USD ММВБ 00:05 71.1941  
EUR 19.10.2021 82.4592 -0.2684
EUR ММВБ 00:05 82.6185  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать


© Фото: Pixabay

Темы дня

О значимости продвижения сайта на просторах Сети в наше время знает каждый владелец ресурса. Будь то интернет-магазин, информационный портал или корпоративный сайт компании, для повышения его эффективности крайне необходимо, чтобы он был заметен для пользователей. Для раскрутки можно применять разные инструменты. Основные из них – контекстная реклама и SEO-оптимизация.

Кому подойдет реклама

Контекстная реклама используется теми компаниями, которым нужно быстро и громко заявить о себе. Объявления показываются в ходе поисковой выдачи в отдельно обозначенном блоке, соответствуют поисковым запросам и, соответственно, интересам и потребностям пользователей.

Сколько стоит контекстная реклама, сказать сложно. Зависит цена от ниши, в которой работает компания. Чем выше уровень конкуренции – тем больше придется заплатить за объявление. Платить впоследствии нужно и за клики, то есть, переходы на сайт. Но важно понимать, что далеко не каждый переход приводит непосредственного заказчика товара или услуги. За клики, совершенные из любопытства, также придется заплатить.

Еще один недостаток – объявление перестает транслироваться сразу же после окончания бюджета, который компания может выделить на рекламу. За короткий период времени приобрести узнаваемость и репутацию в Сети невозможно. Потому с помощью контекста продвигать стоит сезонные акции, товары или услуги.

Почему оптимизация – это важно

Заказать SEO сайта стоит в тех случаях, когда проект нуждается в перспективном долгосрочном развитии. Оптимизация позволяет попасть в ТОП органической поисковой выдачи, то есть, со временем трафик будет фактически бесплатным. Есть у данного инструмента и другие плюсы:

  • уровень доверия к бренду выше, ведь многие пользователи не любят рекламные объявления, считая их слишком назойливыми;
  • стабильно растет уровень конверсий, так как оптимизация делает сайт более удобным для пользователей;
  • достигнутый успех закрепляется на длительный период – из ТОПа сайт выходит постепенно, даже если прекратить его финансирование, а в случае с рекламой трансляция заканчивается моментально (как и начинается).

SEO-продвижение необходимо как «начинающим» сайтам, которые желают претендовать на место под солнцем, так и «старожилам», которые потеряли свою конкурентоспособность, ведь поисковый трафик для каждой компании является фактически золотой жилой.

Какой путь выбрать

Идеальным вариантом для каждого ресурса в Сети будет использование нескольких инструментов продвижения в совокупности. Так можно добиться эффективности работы сайта в разы быстрее. Контекстная реклама привлечет к нему внимание, а SEO позволит надолго удержать его.

При этом в случае ограниченного бюджета, выбрать придется только один, самый оптимальный выход для конкретного проекта. И зависеть выбор будет от задач, которые ставятся перед ним. Если речь идет о быстрых продажах, выбрать, возможно, стоит рекламу. Но если необходимо стабильное развитие компании, обойтись без SEO не удастся.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать
    18.10.21
    Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России
    18.10.21
    120 Гц, 108 Мп и зарядка за 17 минут! Знакомимся с «убийцами флагманов» Xiaomi 11T и 11T Pro
    15.10.21
    В ПСБ 30% инвесторов – женщины, владеющие 13% активов
    14.10.21
    Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге
    13.10.21
    Динамика российского авторынка ухудшила среднегодовые показатели
    11.10.21
    Реферат по физической культуре: рекомендации к написанию и требования к оформлению
    11.10.21
    Профессия энергетика - со школьной скамьи и на всю жизнь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram