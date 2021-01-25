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120 Гц, 108 Мп и зарядка за 17 минут! Знакомимся с «убийцами флагманов» Xiaomi 11T и 11T Pro

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18 Октября 2021, 12:55

На днях компания Xiaomi презентовала новые смартфоны 11T и 11T Pro. Они позиционируются как более доступные версии флагманского Xiaomi Mi 11, однако по некоторым характеристикам новинки даже превосходят его!

 



Xiaomi 11T и 11T Pro уже обзавелись страницами на портале сравнения цен E-Katalog, однако их появления в продаже стоит ожидать не ранее конца октября. А значит, у нас есть время поближе познакомиться с этими хитовыми устройствами.

Дисплей

Новинки оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 х 1080 р), обеспечивающим великолепную четкость и детализацию картинки. Поддерживается HDR10+, точность цветопередачи подтверждается сертификатом A+ от DisplayMate. Высокая частота обновления экрана (120 Гц) гарантирует плавное отображение видео и игровой графики. Стоит упомянуть также о невероятной частоте опроса сенсора (480 Гц), обеспечивающей моментальный отклик интерфейса на действия пользователя.

Камера

Оба девайса имеют тройную камеру, включающую главный объектив с разрешением 108 Мп и диафрагмой f/1.75 (такой же, как у Xiaomi Mi 11), широкоугольный модуль на 8 Мп и сенсор размытия заднего фона (5 Мп). Используется фазовый автофокус, есть двукратный оптический зум. 16-мегапиксельная фронталка встроена непосредственно в дисплей. Единственным отличием 11T и 11T Pro в плане съемки является возможность последнего записывать видео в UltraHD 8К. Для большего реализма видеороликов инженеры Xiaomi оснастили аппараты так называемым аудиозумом: чем сильнее вы увеличиваете объект в кадре, тем громче и отчетливее слышен его звук. Функция работает благодаря трем чувствительным микрофонам. 

Автономность

Главной фишкой Xiaomi 11T Pro стала батарея на 5 000 мАч, поддерживающая невероятно мощную зарядку — 120 Вт! Благодаря ей подзарядка смартфона от 0% до 100% занимает всего 17 минут — конкуренты курят в сторонке. Базовый же Xiaomi 11T комплектуется 67-ваттным ЗУ, восполняющим запас заряда примерно за 30 минут. Тоже весьма недурно. 

Производительность

Xiaomi 11T и 11T Pro построены на базе разных процессоров. В первом используется чип MediaTek MT6893 Dimensity 1200, построенный по 6-нанометровой технологии, во втором — флагманский Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 нм). Оба процессора обладают огромным потенциалом и с легкостью «тянут» тяжелые приложения и игры на максималках. Версия 11T оснащается 8 ГБ ОЗУ, 11T Pro — 8 или 12 ГБ. Объем хранилища в обоих случаях придется выбирать между 128 и 256 ГБ. 

Функциональность

Громкие стереодинамики Dolby Atmos (в случае 11T Pro — с настройкой от Harman Kardon), бесконтактный NFC-чип, ИК-порт для управления домашней техникой, сканер отпечатка, трехдиапазонный Wi-Fi 6, работа в сетях 5G — у Xiaomi 11T и 11T Pro есть все, что может пригодиться для комфортной работы!

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