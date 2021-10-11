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Реферат по физической культуре: рекомендации к написанию и требования к оформлению


© Фото: Pixabay

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Под рефератом подразумевается изложение, в лаконичной форме, содержания, результатов самостоятельной учебно-исследовательской деятельности студента.

Как правильно подготовить реферат?

Реферат - это систематизированное изложение чужих мыслей со ссылкой на первоисточник, с собственной оценкой изложенного материала. Целью реферата является расширение, систематизация, закрепление полученных теоретических знаний в области изучаемой дисциплины.

Информация, которая излагается в реферате, должна быть объективной, максимально полной и точной. Написание реферата предполагает индивидуальный анализ опубликованной литературы по проблеме. В процессе подготовки реферата, студент закрепляет умения поиска нужной информации, учится быстро ориентироваться в классификации современных источников. У него расширяются научно-исследовательские навыки. формируется научное мировоззрение.

В процессе обучения, студенты пишут рефераты по физической культуре на различные тематики, например, работоспособность человека, виды спорта, олимпийские игры, двигательный режим, здоровый образ жизни, резервы физических сил организма, общеразвивающие упражнения, оздоровительные программы и т.д.

Физкультура - это важная дисциплина, которая учит учащихся следить за собственным здоровьем, понимать язык своего тела. Физическая культура воспитывает привычку регулярно выполнять физические упражнения, заниматься спортом.

Как оформить реферат и структурировать?

Реферату присуща регламентированная структура. Его содержание и оформление отвечают общепризнанным, утвержденным стандартам. Реферат включает титулку (первый лист), оглавление, представляющие собой, по сути, план работы, введение, основную часть, подразделенную на главы, параграфы, заключение, список использованной литературы и нумерации страниц.

Во введении определяется цель, задачи исследования, отражаются такие аспекты, как актуальность, степень разработки выбранной темы. В основном разделе раскрывается содержание плана, а в заключении делаются выводы, которые подкрепляются фактами. Текст основной части разбивается на разделы (главы).

Материал для подготовки реферата подбирается таким образом, чтобы раскрыть главные положения выбранной темы. В реферате обязательно должны присутствовать ссылки на авторов, если их мнения, позиции, информация из трудов были использованы студентом при написании работы.

При подготовке реферата, учащемуся следует избегать объемных отступлений от темы. Недопустима несоразмерная растянутость параграфов реферата. Если в работе предусмотрены графические объекты, таблицы, требующиеся для освещения темы, их располагают в тексте основной части реферата.

Список литературы должен содержать минимум от семи до десяти источников. Он оформляется в алфавитной последовательности, исходя из требований ГОСТа. Если на выполнение работы не хватает времени, всегда можно заказать реферат https://vsesdal.com/referat в специализированном агентстве помощи студентам онлайн.

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