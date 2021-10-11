  • 11 Октябрь 2021
USD 12.10.2021 71.6373 -0.3509
USD ММВБ 16:20 71.7128  
EUR 12.10.2021 82.9273 -0.1975
EUR ММВБ 16:20 82.9202  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Профессия энергетика - со школьной скамьи и на всю жизнь


© Фото: baltphoto

Темы дня

За 140 лет своего существования электрические сети города Гатчины в Ленобласти прошли длинный путь становления - от небольшой подстанции до крупного предприятия.

Отрасль помнит и чтит своих ударников и передовиков, но время не стоит на месте и сегодня бурно развивающейся энергетике как никогда нужны профессионалы-новаторы. Считается, что в этой области нет случайных людей. Наоборот, специалисты, однажды выбрав свой путь, придерживаются его десятилетиями. Чтобы так было и впредь, считают в одной из крупнейших электросетевых компаний региона «ЛОЭСК», любовь к профессии нужно прививать со школьной скамьи. Поможет в этом заключенный с районным комитетом по образованию меморандум.

От свечей Яблочкова до «говорящих» светильников

Гатчину с уверенностью можно назвать родоначальницей уличного освещения в России. Первая электрическая лампочка в ленобластном городе загорелась 25 ноября 1881 года. Этот же день считается датой основания гатчинских электрических сетей. А все благодаря императору Александру III, который, вступив на престол после трагической гибели брата, решил оградить от возможных бед свою семью и перебрался из Петербурга в пригород, где в числе разных мер безопасности приказал осветить окрестности. Сперва фонари зажглись у Гатчинского дворца. В 16-ти плафонах стояли так называемые «свечи», вернее электрические угольные дуговые лампы, придуманные инженером Павлом Яблочковым.

Со временем электричество, что называется, пошло в народ. С легкой руки дворянина и изобретателя Николая Демчинского светлее в темное время суток стало и на главных улицах Гатчины. Эта тенденция не угасла даже после смерти правителя и к началу революции в городе уже была выстроена серьезная по тем меркам инфраструктура. Остановить прогресс смогла лишь Великая Отечественная война, после которой энергетикам пришлось восстанавливать уничтоженные фашистами высоковольтные линии электропередачи и опоры.

Сегодня городские электросети уже опережают будущее. Например, благодаря переходу к технологиям 5G уличные фонари стали «умными» и способны сделать нашу жизнь еще комфортнее.

«Один ведет видеонаблюдение, другой управляет светофорами, третий измеряет параметры окружающей среды. Каждый может передавать информацию другому - мы их между собой называем сплетниками. Таким образом сведения приходят на диспетчерский пульт, и специалист, в зависимости от того, что спрашивает, получает ответ», - рассказала директор МУП «Городская электросеть» Любовь Волкова.

Остаться в истории

В год 140-летия гатчинских электросетей в местном доме культуры 8 октября торжественно открылась фото-выставка, посвященная тем, кто «приручал» городское электричество. На снимках запечатлены исторические вехи - с момента зарождения энергетической отрасли до наших дней. Со временем экспозиция, которую разместят в гатчинском филиале АО «ЛОЭСК», пополнится яркими экспонатами.

Не менее красочным стало проявление чувств к городу, его истории, связанной, в том числе с электросетями, в стиле XXI века. На трансформаторной будке рядом с ДК появилось стилизованное граффити, исполнение которого курировал известный в Петербурге дизайнер и архитектор Виктор Splash, в свое время создавший объемную настенную роспись во внутреннем дворе лофт-проекта «Этажи».

А тех, без кого развитие энергетической отрасли немыслимо, в этот же день наградили почетными грамотами и дипломами от руководства города и района, а также областного парламента.

«Уличное освещение заслуживает особого внимания, поскольку оно создает уют и комфорт, сохраняя исторические традиции нашего города и дополняя современным пространствам шарму», - отметила глава администрации Гатчинского района Ленобласти Людмила Нещадим.

Энергетики за партами

Когда-нибудь на эту сцену поднимутся те, кто уже сейчас задумывается над тем, чтобы профессию из сферы энергетики сделать главным делом своей жизни. Помочь в этом сможет меморандум, который компания «ЛОЭСК» заключила с Комитетом по образованию Гатчинского района Ленобласти.

«Документ важен не только для района, но и самой отрасли. В связи с ростом уровня используемого сегодня оборудования необходимы новые профессиональные кадры. А готовить специалистов, отвечающих завтрашним требованиям, необходимо со школы, техникума, высшего учебного заведения», - считает генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.

Он убежден: важно, чтобы ребята понимали, что энергетика - это надежно, почетно и престижно. Взаимодействие со сферой образования предусматривает создание онлайн-лекториев, лекций-модулей, совместную организацию конференций, круглых столов и семинаров, а также дней открытых дверей для старшеклассников и, главное, производственной практики.

«Профориентация в школе была всегда. Однако она долгое время не являлась доминантой. Во главе угла стояли получение знаний, умений и навыков. Сейчас все изменилось. И вот точно также как мы не можем жить без розетки, школа уже не может существовать без профориентации», - сказала в рамках подписания соглашения председатель Комитета по образованию Гатчинского района Ленобласти Елена Глыбина.

Она уверена: Гатчина сможет стать кузницей соответствующих кадров, ведь учащиеся города особенно сильны в своих познаниях в физико-математическом и инженерном направлениях. Образовательное ведомство, по словам Глыбиной, также рассчитывает на то, что концепция ЛОЭСКа поможет не только детям с выбором будущей профессии, но и учителям, стремящимся привить подрастающему поколению культуру бережного энергопользования.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.21
    Профессия энергетика - со школьной скамьи и на всю жизнь
    11.10.21
    В субботу 9 октября в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы
    08.10.21
    В Гатчине отметили 140-летие энергокомплекса района
    06.10.21
    «МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке
    06.10.21
    «Жилье продолжит дорожать»: каким будет 2021 год для недвижимости Петербурга
    05.10.21
    Архитектурный проект Приморского УПК получил «золото» на международном фестивале «Зодчество»
    04.10.21
    Как правильно написать отчет по практике
    30.09.21
    Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram