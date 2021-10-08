  • 8 Октябрь 2021
USD 09.10.2021 71.9882 -0.2972
USD ММВБ 19:20 71.7832  
EUR 09.10.2021 83.1248 -0.4805
EUR ММВБ 19:20 83.0235  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Гатчине отметили 140-летие энергокомплекса района


© Фото: пресс-служба «ЛОЭСК»

Темы дня

В рамках празднования 140-летия электросети Гатчины Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и городской Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области подписали меморандум о сотрудничестве в просветительской деятельности в сфере образования.

Таким образом муниципалитет и электросетевая компания договорились проводить совместную политику привлечения в энергетику молодых специалистов. «Мы сможем показать заинтересованным школьникам, увлекательный мир электроэнергетики, будем приглашать их к нам в гости, читать лекции, принимать на производственную практику и проводить разные просветительские мероприятия. Уверен, что, вдохновившись, дети пойдут учиться на технические специальности, а мы их будем ждать после выпуска на нашем производстве», - рассказал генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.

Энергетики развернули площадку с лекциями и рассказали Гатчинским школьникам о правилах электробезопасности, энергетической эволюции, цифровизации в электроэнергетике и о том, какое будущее ждет электрические картинги в России. «В современное время человек не может жить без розетки и электричества, как школа не может существовать без профориентации. Ребенок должен суметь выбрать из того многообразия профессий, которые сейчас появились. Мы рассчитываем на то, что вы поможете воспитать в наших детях мышление энергосбережения. Ваше предложение не только читать лекции, но и обеспечить производственную практику для ребят мы принимаем и ценим. Уверена, что это заинтересует будущих энергетиков», - рассказала председатель Комитета по образования Гатчинского района Ленинградской области Елена Глыбина.

В парке появилось новое граффити на трансформаторной подстанции. Рисунок стилизовали и приурочили к 140-летному празднику электрокомплекса Гатчины. На ТП в одном из парков, появилось стилизованное граффити в честь 140-летия Гатчинской электросети в подарок городу от энергетиков. Параллельно с мероприятием открылась выставка по истории электрификации района, которая войдет в основу будущего музея Южного филиала АО «ЛОЭСК».

В завершении празднования 140-летия электрификации Гатчины директор филиала АО «ЛОЭСК» Южные электрические сети Тарас Дзюба наградил сотрудников, внесших большой вклад в развитие электросети. «Вы много сил отдаете своей работе, на ваших плечах большая ответственность – комфорт всех жителей города. И эту задачу выполняете достойно, вовремя и оперативно устраняете все сбои, как настоящие хозяйственники следите за состоянием сетей», - отметил он.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.10.21
    В Гатчине отметили 140-летие энергокомплекса района
    06.10.21
    «МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке
    06.10.21
    «Жилье продолжит дорожать»: каким будет 2021 год для недвижимости Петербурга
    05.10.21
    Архитектурный проект Приморского УПК получил «золото» на международном фестивале «Зодчество»
    04.10.21
    Как правильно написать отчет по практике
    30.09.21
    Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.
    28.09.21
    Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт
    27.09.21
    Кольцо с бриллиантом: почему его хотят все женщины?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram