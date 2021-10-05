Архитектурный проект Приморского УПК получил «золото» на международном фестивале «Зодчество»

Концепцию нового жилого района «Два моря» в Приморске отметили «Золотым знаком» в номинации «лучший архитектурный региональный объект» на международном фестивале «Зодчество». Ее разработала Сибирская лаборатория урбанистики по заказу Приморского УПК, большую роль в том, каким получился проект, сыграли и приморчане, и муниципальные власти – архитекторы учли их пожелания. На фестивале стенд с макетом будущего комплекса пользовался немалой популярностью, особенно задумка понравилась жителям побережья, Приморского края, Сахалина, Калининградской области, подобное строительство они хотели бы видеть и в своих регионах.

В основу такого универсального проекта легли принципы сохранения уникальной природной среды города – морских пляжей и соснового леса. Строительство планируется на уже существующих старых вырубках, лесных опушках и на месте ветхого жилья. Предполагается среднеэтажная застройка, 5-8 этажей, что позволит сохранить естественный ландшафт города. Это будут не только квартиры, но и офисы, социальные объекты всех назначений, коворкинги, торговые площади и паркинги. Центром новой части города станет пешеходная площадь, сформированная зданиями морского техникума и новой школой, зданием делового центра и многофункциональными объектами.

«Золотой знак» на церемонии награждения лауреатов и победителей фестиваля вручили генеральному директору Приморского УПК Андрею Сизову. «Приход нового инвестора всегда означает развитие. Если компания заинтересована в работе своего проекта, она будет улучшать территорию вокруг. У нас именно такой подход к работе, мы создаем в Приморске больше 4 тысяч рабочих мест и хотим, чтобы наши сотрудники жили в комфорте. Я считаю, что концепция «Два моря» - это проект, который вдохнет новую жизнь в город», - отметил Андрей Сизов.

Справка:

Андрей Сизов занял должность генерального директора Приморского УПК в 2019 году, через год, в 2020-м он возглавил АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и вошел в состав совета директоров акционерного общества. Ранее Андрей Андреевич возглавлял ПАО «Ленэнерго».

Сибирская лаборатория урбанистики была создана в 2012 году на основе партнерства российских и европейских архитекторов, урбанистов и предпринимателей. Компания занимается проектами регенерации и модернизации городской среды, разработкой мастер-планов городских микрорайонов и загородных поселков, проектированием общественных пространств и транспортных решений для городов.