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Как правильно написать отчет по практике


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Пройти практику и написать по ней отчет рано или поздно должен каждый студент, а то и несколько раз во время обучения. Это может быть как учебная ознакомительная практика, так и производственная или преддипломная.

Учебная практика может проходить и на базе самого учебного заведения, в остальных случаях базой могут быть различные предприятия, учреждения и организации.

Одной из разновидностей практики является педагогическая, на базе детских садов, школ или детских лагерей. Такую практику проходят либо студенты педагогических учебных заведений, либо на тех специальностях, где студенты будут иметь право преподавания.

Что такое отчет и как его написать

Отчет по педагогической практике – это студенческая работа, которая выполняется после прохождения практики. К нему обязательно прилагают дневник по практике, где указывают даты, а также виды работ, которые выполнял студент. Каждая строчка должна быть заверена подписью руководителя практики со стороны предприятия или организации.

Перед тем, как писать отчет, студенту нужно получить методические рекомендации. Именно там указаны актуальные требования по оформлению и содержанию работы.

Ошибки при написании отчета

Чтобы написать отчет правильно, без ошибок, нужно внимательно читать методичку. Чем внимательнее вы изучите требования, тем меньше ошибок допустите, а значит, и переделывать отчет не придется, и можно будет рассчитывать на более высокую оценку.

Какие ошибки чаще всего может содержать отчет по практике в школе:

  • Грамматические и орфографические ошибки;
  • Нарушены пропорции объема структурных элементов работы;
  • Нарушены требования по оформлению работы (выбран неверный шрифт, пронумерована титульная страница и т.д.);
  • Отсутствует один из обязательных структурных элементов (титульная страница, содержание, введение, основная часть, выводы, список литературы, а также дневник по практике и характеристика студента с места прохождения практики).
  • Отчет не соответствует требованиям по плагиату;
  • Неправильно оформлены разделы отчета. Каждый структурный элемент должен начинаться с новой страницы;
  • Неправильно оформлена титульная страница. Обязательно найдите пример верного оформления;
  • Отсутствие во введении одного из обязательных элементов (например, не указаны цели, задачи или актуальность);
  • Тема практики не соответствует содержанию отчета;
  • Недостаточно раскрыта тема;
  • Раскрыты вопросы, которые не касаются темы отчета. Обычно таким приемом пользуются, когда нужно набрать необходимый объем работы, а информации по теме собрано мало;
  • Несоответствие выводов в разделе «Заключение» информации, приведенной в основной и вступительной части;
  • Неполные выводы;
  • Неправильно заполнен дневник по практике. Это не вызывает особой сложности, просто проверьте, все ли даты указаны, есть ли подписи руководителя и т.д.;
  • Несоответствие источников литературы теме отчета.

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