Как правильно написать отчет по практике

Учебная практика может проходить и на базе самого учебного заведения, в остальных случаях базой могут быть различные предприятия, учреждения и организации.

Одной из разновидностей практики является педагогическая, на базе детских садов, школ или детских лагерей. Такую практику проходят либо студенты педагогических учебных заведений, либо на тех специальностях, где студенты будут иметь право преподавания.

Что такое отчет и как его написать

Отчет по педагогической практике – это студенческая работа, которая выполняется после прохождения практики. К нему обязательно прилагают дневник по практике, где указывают даты, а также виды работ, которые выполнял студент. Каждая строчка должна быть заверена подписью руководителя практики со стороны предприятия или организации.

Перед тем, как писать отчет, студенту нужно получить методические рекомендации. Именно там указаны актуальные требования по оформлению и содержанию работы.

Ошибки при написании отчета

Чтобы написать отчет правильно, без ошибок, нужно внимательно читать методичку. Чем внимательнее вы изучите требования, тем меньше ошибок допустите, а значит, и переделывать отчет не придется, и можно будет рассчитывать на более высокую оценку.

Какие ошибки чаще всего может содержать отчет по практике в школе: