Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.

Здоровый образ жизни - это счастливый образ жизни. А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили провести неделю здоровья, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца. Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!!!

Редакция, ее друзья, партнеры и активные горожане примут участие в неделе здоровья в виде Онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2». Все участники бегут одну и ту же дистанцию 5 км.

Правила участия в онлайн забеге:

Участнику нужно зарегистрироваться на таймпеде. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Стартуете в любом месте, в удобное время.

В назначенные даты участнику нужно выйти из дома и пробежать установленную дистанцию.

А еще это шанс выиграть для питомца подарки от партнеров. Редакция «‎МК в Питере» предлагает вам получить шанс выиграть сертификат на курс по воспитанию собаки от «Гульдог», сладкие призы от Grondard и настольную игру.

Что нужно, чтобы выиграть?

1. Выкладывайте на свои странички в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм») фотографии с вашим домашним питомцем до 23:59 16 октября и ставьте хештэг #лапкивохапке, чтобы принять участие в конкурсе.

2. Подпишитесь на группу «МК в Питере» во «ВКонтакте» и следите за новостями.

3. 17 октября редакция выберет победителя из числа участников. Счастливчик получит все призы.

А при желании вы можете помочь приюту «Ржевка». Есть различные варианты для помощи:

1. Стать опекуном питомца.

2. Помочь в нуждах приюту.

3. Финансовая помощь приюту.

4. Волонтерство в приюте.

Непосредственно с приютом можно связаться по номеру: +7-921-741-49-01, с 12 до 16 часов.

Партнер забега холдинг SetlGroup.