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Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт

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23 октября 2021 года Юбилейным концертом отметит 35-летие творческой деятельности Заслуженный артист Республики Северная Осетия–Алания, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елены Образцовой и ведущих солистов мировой оперы – Анатолий Кузнецов.

Родился в городе Архангельск. Окончил Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории. Сейчас является концертмейстером Академии молодых певцов Мариинского театра.

Анатолий Кузнецов принимал участие в мастер-классах выдающихся оперных певцов, среди которых Владимир Атлантов, Елена Образцова, Федора Барбьери, Тереза Берганса, Рената Скотто, Галина Вишневская, Джоан Сазерленд.

Выступает с вокалистами в концертных залах Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России, а также за рубежом – в США, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии, Португалии и многих других.

Участвовал в качестве концертмейстера-репетитора в постановках фестиваля в Экс-ан-Провансе (Франция), в Люксембурге, театре Шатле (Франция), а также представлениях Лондонского симфонического оркестра.

Выступал в концертах с народной артисткой СССР Еленой Образцовой.

 

Творческий вечер маэстро проведет в кругу друзей, звезд мировой оперы и эстрады:

Заслуженная артистка РФ, солистка Большого театра – Марина Шутова; Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан, солист Большого театра – Михаил Казаков; Заслуженная артистка РФ, Художественный руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц.

Народные артисты РСО-Алания Ольга Пудова, Анна Кикнадзе, Михаил Колелишвили; Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан Ахмет Агади; Заслуженный артист РФ Евгений Никитин; Народный артист РФ, лауреат Государственной премии Владимир Ванеев; Народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков; Заслуженный артист Республики Саха-Якутия Григорий Черенцов; Лауреат премии «Золотой софит» Катажина Мацкевич (Польша).

Солисты Мариинского театра, Лауреаты Международных конкурсов: Лариса Юдина, Оксана Шилова, Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Надежда Сердюк, Екатерина Сергеева, Наталья Павлова, Андрей Серов, Владислав Сулимский, Юрий Воробьев, Юлия Герцева (Швейцария).

Юбилейный концерт Анатолия Кузнецова состоится 23 октября 2021 г в 19:00 в Малом зале имени М.И.Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича (г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.30).

Заказ билетов: https://www.philharmonia.spb.ru/ , +7 (812) 571-83-33

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