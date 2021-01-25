Кольцо с бриллиантом: почему его хотят все женщины?

Любая женщина хотела бы иметь в своей шкатулке колечко с бриллиантом. И многие не жалеют деньги на покупку таких украшений. Почему именно ювелирные кольцо с бриллиантом в интернет-магазине 585Gold вызывают неподдельный интерес милых дам?
История происхождения бриллианта
Много миллионов лет тому алмаз кристаллизовался как следствие длительной деятельности вулканов. Ювелиры превращают алмаз в бриллиант - для этого камень подвергается специальной огранке. При таком подходе он сверкает и переливается на солнце.
Практически все камни проходят обработку до типичной круглой формы, которые предлагают ювелирные магазины. Идеальные конусы создают грани- их количество варьируется в пределах 57. Благодаря подобной форме материал имеет блеск без плоской яркости и нежелательного затемнения. Бриллианты представлены разными тонами - от розоватого до бесцветного и желтоватого. Если говорить непосредственно о кольцах, здесь камни дополняются желтым либо белым золотом - все определяет тон камня. Большой каталог ювелирных изделий в онлайн магазине сети 585 GOLD позволит выбрать для себя идеальное украшение. Особенно востребованы модели, усыпанные бриллиантами по всей окружности.
О преимуществах украшений с бриллиантами
- Став обладательницей такого аксессуара, можно не сомневаться в том, что все внимание на вечеринке или светском выходе будет приковано именно к нему. Дело в том, что такие камни эффектно выглядят, когда на них падает солнечный и искусственный свет.
- Кольца с бриллиантами - это хорошее капиталовложение. В жизни могут быть сложные ситуации, когда нужна определенная сумма денег. И в таком случае кольцо станет источником получения материальной помощи. Статистика последних лет показала, что бриллианты с каждым годом становятся дороже приблизительно на 4-6%.
- Поскольку камень относится к твердым породам, вероятность его разбить, сколоть или поцарапать, минимальна. Переживать о защите украшения от механических воздействий не стоит;
- Кольцо хорошо дополняет любые наряды и другие украшения, даже если они отличаются по стилю, металлу и цветовой палитре.
- Аксессуары с бриллиантами символизируют собой чистоту, любовь и верность. Именно поэтому многие мужчины выбирают такие изделия в качестве подарка своим вторым половинкам.
- Бриллианты подходят всем, независимо от социального статуса, должности, возраста, увлечений и материального достатка.