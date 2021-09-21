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«Digital Hackathon RUS» в Петербурге: выступление российского разработчика Александра Нечаева


© Фото: Tech-hackathon.com

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Период карантинных ограничений и тотального локдауна прошел и постепенно многие отрасли начинают оживать и проводятся новые офлайн мероприятия. Одним из первых таких событий в финтех индустрии стала конференция, проведенная в рамках хакатона «Digital Hackathon RUS». Организатором мероприятия выступил сервис Tech-hackathon.com. Данные соревнования стали третьими и проходили в рамках ежегодного хакатона. Но из-за пандемии прошлые соревнования проводились онлайн, а в этом году у участников появилась возможность наконец-то встретиться вживую.

Как проходили соревнования

В соревнованиях приняло участие 11 команд из разных уголков России. В течение трех дней они должны были демонстрировать свои знания по различным финтех  тематикам. Перед участниками были поставлены различные задачи, для решения которых им необходимо было написать собственные программы. 

Из всех команд жюри определило три команды победителя — за время хакатона участники решили более пятидесяти задач и создали готовые уникальные продукты. Некоторые из них даже будут воплощены в реальности.

Все участники получили сертификаты, а победители вдобавок и денежные призы. Это стало возможным благодаря партнерам хакатона. В этом году ими стали: крупнейший разработчик автоматизированных продуктов для трейдинга, международный бренд «AW Trading SoftWare», компания по разработке софта «ITC studio» и бизнес-инкубатор «Ингрия». 

Мастер-классы и выступления спикеров

Помимо самих соревнований для всех желающих проводились мастер-классы и лекции. Председатель жюри Олег Павлов особенно отметил одного спикера — российского разработчика и эксперта компании «AW Trading SoftWare» Александра Нечаева.

Его речь запомнилась и самим участникам. Нечаев и до этого принимал участие в хакатоне, как один из членов жюри, но в этом году его пригласили в качестве спикера, чтобы он своим примером поддержал и замотивировал соревнующихся.

Нечаев дал ценные указания начинающим талантам, а также презентовал всем победителям свою книгу по программированию, которую выпустил недавно. 

Побывав в качестве члена жюри не единожды, Нечаев, отмечает как с каждым годом участники становятся все сильнее и изобретательнее. На соревнованиях было предложено много толковых идей, которые в дальнейшем будут реализованы в жизнь. При этом участники не только разработали концепцию, но и написали полноценные программы на сложном языке программирования С++.

По мнению Нечаева, это говорит о том, что молодое поколение все более заинтересовано в индустрии финтех разработки, ведь здесь есть прекрасные перспективы для развития, как личностного и профессионального, так и финансового.

На подобного рода мероприятиях все чаще появляются представители известных и крупных игроков рынка и привлекается все больше участников. Возможно, уже на следующих соревнованиях будет еще больше команд и еще больше нестандартных решений. 

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