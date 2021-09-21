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Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos — этот автомобиль действительно заслуживает внимания


© Фото: Volkswagen

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Обычно младшие модели автомобилей делают упрощенными и удешевленными версиями старших, а НОВЫЙ Volkswagen Taos удивил — и дизайном, и комплектацией.

Если смотреть по элементам: руль, панель приборов, блок управления климат-контролем, блок управления коробкой передач, дверные ручки — все это практически идентично Tiguan. Несмотря на то, что НОВЫЙ Taos чуть меньше по габаритам, внутри салона просторно — и спереди, и во втором ряду сидений.

Дизайн НОВОГО Taos выглядит ярко и современно: капот с мощным рельефом, серебристые накладки на бамперах, светодиодные ходовые огни, световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа. Задние фонари — те самые «ракеты-стрелы», которые мы видели на Lamborghini, потом на Audi, теперь они появились и у Volkswagen.


Необычный прием, когда передняя панель салона окрашена в тот же цвет, что и весь автомобиль — как будто поддерживает слоган «Выезжай за рамки», предложенный брендом.

НОВЫЙ Taos первый среди автомобилей Volkswagen получил эксклюзивную мультимедийную систему VW Play на базе Android. Это лучший вариант мультимедиа систем в массовых автомобилях.
Безопасность обеспечивают ассистенты помощи водителю: система адаптивного освещения IQ.Light, ассистент парковки, движения по полосе, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент экстренного торможения.

Такой автомобиль, даже в средней комплектации, вполне может конкурировать с другими внедорожниками Volkswagen. Так что у НОВОГО Volkswagen Taos есть все предпосылки стать лидером продаж в России.

Хотите получить удовольствие от вождения автомобиля, который уже стал бестселлером среди компактных кроссоверов?
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