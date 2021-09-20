5 октября пройдет конференция "Недвижимость Петербурга II"

В фокусе обсуждения
- Текущая ситуация рынка жилой недвижимости и ближайшие перспективы.
- Льготная ипотека и прогноз покупательского спроса на II полугодие 2021.
- Будущее рынка апарт-жилья.
- Жилье в комфортной среде: развитие общественных пространств жилых комплексов.
- Какие форматы выводить на рынок, что ждет потребитель?
- Цифровизация девелопмента: успешные практики.
- Взаимодействие застройщика и ресурсоснабжающей компании: в поиске баланса.
Аудитория
Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители и менеджеры девелоперских, подрядных, строительных, ресурсоснабжающих организаций, представителей банков, инвестиционных компаний, финансовых структур, юридических компаний, риэлтеры и консультанты, аналитики, СМИ.
Формат проекта
Модерируемая дискуссия, онлайн-эфир.
Общая продолжительность мероприятия 3 часа, с 10:00 до 13:00.
Условия участия
Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regmk .
Модератор
Тимофей Шабаршин, главный редактор, «Московский Комсомолец в Петербурге», член союза журналистов России