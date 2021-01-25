Ковид повлиял на выборы в Санкт-Петербурге: растёт процент голосующих на дому

Сегодня первый день, как жители Санкт-Петербурга начали выбирать кандидатов в Государственную Думу и Законодательное собрание. Наблюдатели отмечают, что рост числа голосующих на дому может также быть вызван ковидной ситуацией в регионе.

В ходе брифинга в медиацентре «Выборы-2021» член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал данную информацию:

«Действительно многие жители решили реализовать своё избирательное право на дому. Заявления собирались с 8 по 14 сентября. И будут продолжать поступать до 16:00 19 числа. Однако подтвердить информацию о десятках тысяч заявлений в некоторых районах мы не можем» — сказал Юрий Кузьмин.

Также он рассказал о процессе наблюдения за голосованием на дому:

«К членам комиссии, которые ходят с переносными ящиками, имеют право присоединиться наблюдатели и другие члены комиссии с правом решающего голоса. Так они и делают. Поэтому контроль за процессом идет тотальный».