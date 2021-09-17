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«Приморский УПК» включен в национальный проект


© Фото: Pixabay

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Приморский универсально-перегрузочный комплекс включен в национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Национальный проект «Развитие морских портов» направлен на качественное развитие портовой инфраструктуры России, создание опорных центров транспортной инфраструктуры в строгом соответствии современным технологиям перевалки грузов и с соблюдением природоохранного законодательства.

По показателям грузооборота ведущую роль при реализации национального проекта «Развитие морских портов» занимает «Приморский УПК».

На сегодняшний день «Приморский УПК» по масштабу планируемого строительства можно охарактеризовать как транспортный кластер федерального значения, объединяющий объекты морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также предусматривающий создание транспортно-логистического комплекса на территории порта Приморск.

Справка:

Портовый комплекс будет состоять из четырех современных и экологичных терминалов, рассчитанных на перевалку разнообразной номенклатуры грузов, обеспеченных современными высокоскоростными транспортными магистралями, позволяющими в считанные часы доставить груз в порт.

Терминалы «Приморского УПК» будут подготовлены к перевалке грузов к декабрю 2024 года. Достижение проектных показателей грузооборота планируется к 2030 г.

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