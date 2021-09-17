Компания «ЛОЭСК» вошла в Совет по устойчивому развитию бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной Палате

В рамках этой пилотной встречи участники новой структуры, в состав которой вошли и представители «ЛОЭСК», обсудили все первостепенные вопросы: определили основные цели и задачи Совета и выдвинули перспективные темы для дискуссии на заседаниях в течение года.

Идею популяризации ЦУР в регионе поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ленинградской области 3 марта.

Он дал поручение ЛОТПП провести мероприятие с привлечением крупного бизнеса - тех компаний, которые уже внедряют практики устойчивого развития в свою работу, - а также с компаниями МСП, которые еще пока не имеют такого опыта.