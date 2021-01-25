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В Доме журналиста откроется Городской медиацентр «Выборы-2021»

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16 Сентября 2021, 08:21

С 17 по 19 сентября, в дни проведения выборов депутатов Государственной думы РФ VIII созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва, в Доме журналиста (Невский проспект, д. 70) будет работать Городской медиацентр «Выборы-2021».

Городской медиацентр «Выборы-2021» – это центральная площадка для официальных заявлений Горизбиркома и Общественной палаты Санкт-Петербурга. В течение трех дней в Доме журналиста лидеры общественного мнения, эксперты и международные гости будут комментировать ход голосования. Пресс-конференции и брифинги, оперативная информация с участков, все события голосования – на площадке Городского медиацентра «Выборы-2021».

За мероприятиями в Доме журналиста можно следить онлайн. Трансляции в режиме реального времени будут вестись в группе vk.com/mediacenter2021. Там же вы сможете найти программу работы Медиацентра, фото- и видеоматериалы с мероприятий и пост-релизы.

Медиацентр откроется 17 сентября в 10:00 пресс-конференцией Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Далее в 12:00 состоится пресс-конференция Общественной палаты Санкт-Петербурга, в рамках которой представители организации расскажут о работе Центра общественного наблюдения.

19 сентября, начиная с 20:00, в Медиацентре стартует проект «Ночь выборов», в рамках которого журналистов ждут встречи с представителями городской избирательной комиссии, политтехнологами, представителями партий и кандидатами в депутаты, а также данные экзитполов.

Городской медиацентр «Выборы-2021» создан при поддержке Санкт-Петербургской избирательной комиссии и Общественного штаба по наблюдению за выборами. Генеральные информационные партнеры – телеканал «Санкт-Петербург», газета «Петербургский дневник», портал «Город+».

Вниманию СМИ! Обязательная аккредитация по адресу: mediacenter2021@nevsky70.ru до 16 сентября 18:00. Для аккредитации необходимо указать ФИО корреспондента, название представляемого издания и контактный номер телефона. Дополнительную информацию можно получить по адресу: mediacenter2021@nevsky70.ru.

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