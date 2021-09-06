Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы

С 27 августа по 10 сентября в Санкт-Петербурге, в Чугунном зале Лофт-проекта «Этажи» по адресу Лиговский проспект, 74, будет проходить выставка Яны Ризнык «XX век. Тотемы памяти».

Нынешнее время – время переосмысления, воссоздания, преобразования, время придания новых смыслов старым вещам и понятиям, время начала новой жизни для многого, что, казалось бы, стало не актуальным.

С этой точки зрения место проведения выставки очень созвучно ее концепции и содержанию работ, на ней представленных. Новый урбанистический тренд - превращение заброшенных заводов и фабрик в многофункциональные креативные пространства, к каковым несомненно относится крупнейший выставочный центр Санкт-Петербурга Лофт Проект «Этажи» (бывший некогда хлебозаводом), как нельзя лучше сочетается с концепцией личной и коллективной памяти, заключенной в бытовых вещах из недалекого прошлого, изображенных на картинах из циклов «Ретро гаджеты» и «Рожденные в СССР», дополненных атмосферными работами из серии «Прошлое и будущее».

Так же как старые промышленные здания возрождаются к новой жизни, наполненной современными художественными смыслами, так устаревшие утилитарные предметы и автомобили на картинах Яны Ризнык приобретают новое актуальное звучание, становясь тотемами памяти, позволяющими нам осознать себя частью большого исторического целого через личные воспоминания и истории.

Художественный язык представленных на выставке работ выразительный, яркий и лаконичный. Их эмоциональное воздействие на зрителя происходит мгновенно и нередко выражается восклицанием: «А, помнишь?!». Запускаются ассоциативные цепочки воспоминаний, которые вроде бы у каждого свои, но, при этом, имеют множество интересных пересечений.

Приходите обязательно на выставку с семьей и друзьями, включайтесь в эту занимательную игру и, наверняка окажется, что и у вас, в вашей семье существуют свои тотемы памяти!