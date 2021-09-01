Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино

На территории образовательного учреждения энергетики построили две блочные трансформаторные подстанции, распределительную и комплектную. Для установки обеих ТП использовались материалы высоко качества, корпуса выполнены из армированного бетона. Также в рамках реализации данного присоединения компания «ЛОЭСК» проложила кабельные линии 10 и 0,4 кВ до главного распределительного щита заказчика.

На данный момент все работы со стороны сетевой организации завершены, свои обязательства АО «ЛОЭСК» выполнило в установленные сроки.

Справка:

Новая школа в Янино-1 рассчитана на 825 мест, это 33 класса. В образовательном учреждении будет создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и хорошая спортивная база: современный стадион, спортивные площадки и два просторных спортзала с тренажерами и хореографическими станками. Проект школы удостоен гран-при конкурса «Лидер строительного качества» и признан лучшим социальным объектом Ленобласти.