Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино

АО «ЛОЭСК» завершило работы по строительству электросетевых объектов для электроснабжения новых зданий в жилом комплексе «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Чтобы подключить корпуса 8.3 и 8.6, энергетики построили на территории ЖК трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и проложили кабельные линии 10 кВ от подстанции «Слобода», принадлежащей

АО «ЛОЭСК», и кабельные линии 0,4 кВ.

Максимальная мощность необходимая для электроснабжения корпуса 8.3 и 8.6 (второй этап строительства) составляет 457,4 кВт. Общая заявленная мощность всего жилого комплекса 3800 кВт.

Все работы со своей стороны компания «ЛОЭСК» выполнила в требуемые сроки, что способствует беспрепятственному вводу в эксплуатацию построенных корпусов 8.3 и 8.6 в ЖК «Ясно.Янино».

АО «ЛОЭСК» - вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации. В состав компании входят 6 филиалов, обеспечивающих электроснабжение 18 районов Ленинградской области с населением более 1,8 млн человек.

ПРЕСС-СЕКТОР АО «ЛОЭСК»