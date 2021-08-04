Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8

Москва, 4 августа 2021 г. — Huawei Consumer Business Group (BG) представляет в России смартфон HUAWEI nova 8. Новинка получила быстрый процессор, качественный экран и универсальную камеру из четырёх модулей, позволяющие делать фотоснимки и видеоролики с высоким разрешением, наслаждаться просмотром визуального контента и общаться с друзьями. Ёмкая батарея и поддержка технологии быстрой зарядки гарантируют активную работу в течение всего дня.

Актуальный дизайн и яркий экран

HUAWEI nova 8 построен на базе процессора Kirin 820E, изготовленного по 7-нм технологическому процессу, оснащён шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 ГБ. Смартфон представлен в цвете Blush Gold (розовое золото). Тонкий и лёгкий корпус весом 169 грамм1 удобно лежит в руке. Модуль камеры Nebular Camera System расположен на стеклянной задней панели, что придает устройству узнаваемый вид.

Экран HUAWEI nova 8 поддерживает частоту обновления кадров до 90 Гц, а сенсорная панель работает на частоте дискретизации 240 Гц, гарантируя мгновенную реакцию на прикосновения. Поддержка десятибитной цветовой палитры позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов. Высокая яркость, реалистичная цветопередача и плотность пикселей 392 ppi обеспечивают отличную детализацию и плавные градиенты.

Волшебство фотографии

Смартфон HUAWEI nova 8 оснащён системой фотокамер Nebular Camera System, которая состоит из четырёх модулей. В неё входит основная камера с разрешением 64 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и камеры для макросъёмки и эффекта боке с разрешением 2 МП.

Основная камера поддерживает технологию группировки пикселей 4-в-1, которая позволяет значительно повышать чувствительность матрицы при съёмке в условиях недостаточного освещения без повышения уровня шума. Благодаря этому даже начинающие фотографы могут получать чёткие снимки в любое время суток. Специальный ночной режим делает фотографии более яркими.

Сверхширокоугольная камера с углом зрения 120° имеет интеллектуальный алгоритм, устраняющий оптические искажения по краям кадра. Отдельная камера для эффекта боке позволяет делать профессиональные портреты с размытым задним планом, акцентируя внимание на лице и фигуре человека. Камера для макросъёмки способна фокусироваться на объектах с расстояния от четырёх сантиметров.

Смартфон также получил функцию записи видео с двух камер одновременно: крупный план с основной камеры и более общий со сверхширокоугольной. Для съёмки селфи есть фронтальная камера с разрешением 32 МП, получившая режим ночной съёмки Super Night Selfie 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов.

Быстрая зарядка и инновационная система охлаждения

Усовершенствованная система охлаждения смартфона с 3D-графеном обеспечивает эффективное отведение тепла от процессора даже во время работы с ресурсоёмкими приложениями. Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 66 Вт позволяет при необходимости пополнять батарею во время коротких перерывов. Зарядка от 0 до 60% занимает всего 15 минут, а до 100% — 35 минут2.

Оставайтесь на связи с интеллектуальной экосистемой Huawei

HUAWEI nova 8 работает на ОС EMUI 12, которая обеспечивает высокий комфорт при решении разнообразных повседневных задач. Предустановленный фирменный магазин приложений AppGallery открывает доступ к широкому выбору приложений на все случаи жизни.

Смартфон поддерживает режим «Мультискрин»3 , позволяющий одним касанием подключиться к ноутбуку или планшету, создав «суперустройство», обладающее преимуществами как ПК, так и мобильного устройства. В этом режиме пользователь может перемещать файлы между смартфоном и ноутбуком, а также использовать клавиатуру и мышь для работы с мобильными приложениями и многое другое. Есть и многооконный режим, позволяющий отображать на экране сразу несколько приложений.

Экосистема устройств HUAWEI обеспечивает высокий комфорт взаимодействия пользователей с цифровыми технологиями. HUAWEI nova 8 легко подключается к наушникам, смарт-часам, планшетам и другим устройствам бренда.

Цена и доступность

Предзаказ на новый смартфон HUAWEI nova 8 в России стартует 10 августа.

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39999 рублей.

1 Реальный вес устройства может отличаться в зависимости от конкретного экземпляра продукта, производственного процесса и методики измерений.



2 Данные получены в лаборатории HUAWEI. Реальные результаты могут отличаться в зависимости от настроек смартфона и внешних условий.

3 «Мультискрин» доступен на некоторых моделях.