Купить автомойку: инструкция для инвестора

Кроме того, купить готовый бизнес выгодно по нескольким причинам:

сформирована клиентская база;

у компании уже есть стратегия развития;

в наличии все разрешения и договоры с субподрядчиками;

налажены рабочие процессы, есть помещение, оборудование, персонал;

на действующий бизнес с хорошей историей легче получить кредит.

Ещё одно достоинство покупки автомойки — не нужно ждать, пока предприятие начнёт приносить доход. Оно уже работает, принося прибыль, которую можно оценить, изучив финансовые документы.

Сколько стоит готовая автомойка

В первую очередь на цену влияет расположение сервиса. Чем ближе к центру и чем больше скопление автомобилей в районе автомойки, тем дороже предприятие.

Также стоимость бизнеса зависит от материальных активов, которые есть в наличии у предприятия: помещение, оборудование. Будьте внимательны с дешёвыми предложениями. После подписания документов может оказаться, что помещение принадлежит бывшему владельцу или всё оборудование — арендованное.

Купить готовую автомойку или открыть с нуля

Купить в качестве бизнеса автомойку выгоднее, чем начинать дело с нуля. При запуске стартапа нужно оформить предприятие, получить лицензии от надзорных органов. Затем необходимо подыскать помещение, которое будет отвечать требованиям законодательства. После этого следуют другие трудоёмкие этапы: закупка оборудования, наём персонала, рекламная кампания и т. д.

Даже при грамотном подходе нет гарантии, что проект будет процветать, а не закроется спустя год. Покупка готового бизнеса — это куда меньший риск. Все трудоёмкие этапы давно пройдены, бизнес-процессы налажены и предприятие успешно работает. Оценить, какую прибыль приносит сервис и насколько быстро окупятся вложения несложно. Достаточно изучить финансовую отчётность.

Но перед тем как купить автомойку, поинтересуйтесь у её владельца причиной продажи. Зачастую бизнес продаётся из-за того, что собственник переезжает или хочет инвестировать в другое дело. Но встречаются случаи, когда недобросовестный продавец пытается избавиться от убыточного бизнеса. Чтобы не стать жертвой обмана, закажите аудит фирмы.

Перспективы и потенциал развития

Можно найти сотни предложений о продаже бизнеса. Как правильно выбрать и купить автомойку? Помните, что материальные активы важны, но вы платите не только за имущество, но и за перспективу развития.

Если предприятие не развивается, оно рано или поздно обречено на провал. Поэтому выбирая бизнес, сразу же продумайте основные вопросы:

можно ли будет расширить предприятие, добавив дополнительные услуги, например, шиномонтаж;

возможна ли организация сети и открытие нескольких моек под одним брендом;

получится ли создать франшизу и масштабировать бизнес таким образом.

Где выгодно купить автомойку как готовый бизнес

Объявления о продаже готового бизнеса есть на онлайн-досках объявлений, а также специализированных площадках, форумах. Но если вы ищете, где можно безопасно и выгодно купить автомойку, рекомендуем обратиться в бизнес-брокерскую компанию.

Такие фирмы специализируются на подборе и купле-продаже бизнеса. Брокеры помогают подыскать разные варианты, организуют переговоры с владельцем, договорятся с ним о выгодных условиях сделки. Также специалисты предлагают аудит бизнеса, консультации и юридическое сопровождение.