Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику

Отзывы и рейтинги

В интернете можно найти не только контакты и сайт клиники, но и посмотреть отзывы о стоматологии, врачах, услугах. Лучше всего если они будут подробные, с описанием проделанной работы и именами врачей. Смотрите отзывы на популярных порталах, которые у вас вызывают доверие.



Диагностика

Обратите внимание на наличие диагностических услуг в выбранной клинике. При необходимости можно сделать снимок и сразу приступить к лечению. Так вы сэкономите время и не придется искать, где пройти обследование.



Квалификации врачей

Для того, чтобы быть успешным стоматологом, врачу необходимо постоянно повышать квалификацию: проходить дополнительные курсы, посещать семинары. Если речь идёт об узких специалистах (например, имплантологи), то доктор должен пройти обучение работе с имплантами и иметь соответствующие сертификаты.



Современное оборудование

От того, насколько современное оборудование используется в клинике зависит качество услуг. Инновационное оснащение позволяет проводить лечение и имплантацию быстро и безболезненно.



Расположение

Стоматология, которая расположена близко к работе или возле дома пациента, значительно сэкономит время и поможет быстро решить проблемы с зубами.





«Стоматология комфорта» более 30 лет помогает пациентам сохранить и восстановить красивую улыбку, а также отвечает всем критериям отличной клиники:

Сотни отзывов довольных клиентов можно найти на различных порталах.

Специалисты stomcomforta.ru оказывают услуги любой сложности: лечение зубов и дёсен, профгигиена, удаление зубов, отбеливание, имплантация, установка брекетов и виниров.

Все врачи клиники имеют необходимые дипломы и сертификаты.

В работе команда применяет только новое европейское оборудование и передовые стоматологические практики, которые успешно используются в России и за рубежом.

Пять филиалов клиники расположены в разных частях города, чтобы пациентам было удобно выбирать отделение, которое находится ближе к дому или работе:

ул. Гороховая, 25 (Метро Сенная площадь)

ул. Зины Портновой, 54 (Метро Ленинский проспект)

ул. Сикейроса, 11, корп. 1 (Метро Озерки)

ул. Дыбенко, 27, корп. 1 (Метро Улица Дыбенко)

пр. Авиаконструкторов, 4, корп. 1 (Метро Комендантский проспект)

Записаться на прием можно на сайте stomcomforta.ru или по телефону +7 (812) 407-22-11. Необходима консультация специалиста.