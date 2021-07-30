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Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику


© Фото: Стоматология комфорта

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Количество стоматологий в СПБ постоянно растёт, а пациентам становится всё сложнее выбрать ту, где цена соответствует качеству услуг. Чтобы понять, где работают честные и квалифицированные специалисты, нужно обратить внимание на следующие критерии.

Отзывы и рейтинги
В интернете можно найти не только контакты и сайт клиники, но и посмотреть отзывы о стоматологии, врачах, услугах. Лучше всего если они будут подробные, с описанием проделанной работы и именами врачей. Смотрите отзывы на популярных порталах, которые у вас вызывают доверие.

Диагностика
Обратите внимание на наличие диагностических услуг в выбранной клинике. При необходимости можно сделать снимок и сразу приступить к лечению. Так вы сэкономите время и не придется искать, где пройти обследование. 

Квалификации врачей
Для того, чтобы быть успешным стоматологом, врачу необходимо постоянно повышать квалификацию: проходить дополнительные курсы, посещать семинары. Если речь идёт об узких специалистах (например, имплантологи), то доктор должен пройти обучение работе с имплантами и иметь соответствующие сертификаты.

Современное оборудование
От того, насколько современное оборудование используется в клинике зависит качество услуг. Инновационное оснащение позволяет проводить лечение и имплантацию быстро и безболезненно. 

Расположение
Стоматология, которая расположена близко к работе или возле дома пациента, значительно сэкономит время и поможет быстро решить проблемы с зубами. 

canva.com

«Стоматология комфорта» более 30 лет помогает пациентам сохранить и восстановить красивую улыбку, а также отвечает всем критериям отличной клиники:

  • Сотни отзывов довольных клиентов можно найти на различных порталах.
  • Специалисты stomcomforta.ru оказывают услуги любой сложности: лечение зубов и дёсен, профгигиена, удаление зубов, отбеливание, имплантация, установка брекетов и виниров.
  • Все врачи клиники имеют необходимые дипломы и сертификаты.
  • В работе команда применяет только новое европейское оборудование и передовые стоматологические практики, которые успешно используются в России и за рубежом.
  • Пять филиалов клиники расположены в разных частях города, чтобы пациентам было удобно выбирать отделение, которое находится ближе к дому или работе:

ул. Гороховая, 25 (Метро Сенная площадь)
ул. Зины Портновой, 54 (Метро Ленинский проспект)
ул. Сикейроса, 11, корп. 1 (Метро Озерки)
ул. Дыбенко, 27, корп. 1 (Метро Улица Дыбенко)
пр. Авиаконструкторов, 4, корп. 1 (Метро Комендантский проспект)

Записаться на прием можно на сайте stomcomforta.ru или по телефону +7 (812) 407-22-11. Необходима консультация специалиста.

 

 

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