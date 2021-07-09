Петербурженка Сумарокова стала поэтессой года

Автор книги «69» стала поэтессой года по версии популярного журнала Persono.

Инесса Сумарокова победила в номинации «поэт года» не только благодаря своей откровенной эротической лирике и загадочным видеороликам.

Хрупкая на вид Петербурженка сумела создать и возглавить движение «Поэты России», объединив таланты в самом крупном поэтическом паблике ВКонтакте. Сообщество постоянно проводит конкурсы и публикует стихи авторов со всех уголков России. https://vk.com/poetsofrussia

«Наша команда отобрала работы более 60 поэтов для сборника «Поэты России». Это будет первая книга движения. Вместе мы сделаем поэзию модным тредом,» - утверждает Сумарокова.

На церемонии награждения во дворце «Олимпия» Инесса была немногословна. Но главный ее месседж прозвучал четко: «Жива поэзия – живет Росиия!»

Стихи со сцены читать отказалась, прошептав томным голосом: «закури меня сладко, затягиваясь. А, когда догорю, вдыхай мой дым.»

Вот такой загадочной Петербурженке досталось звание поэтессы года. Одним словом, СУМАРОКОВА...