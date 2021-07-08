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Какой способ эпиляции выбрать сегодня?


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Какой способ эпиляции выбрать сегодня?

Поиск методов удаления волос человечество ведет с древних времен. Это вопрос не только эстетики, но и гигиены – волосы впитывают неприятные запахи, стимулируют потоотделение и натирают кожу. Борьба с нежелательной растительностью. Рассмотрим самые популярные методы.

Депиляция – бритье и кремы

Депиляция отличается от эпиляции тем, что волосы удаляются только над уровнем кожи. Их корни не повреждаются, поэтому уже на следующий день появляется щетинка. Зато депиляция совершенно безболезненна и доступна. Процедуру можно проводить с помощью бритвы или кремов-депиляторов. В первом случае есть риск порезов и врастания волос, во втором – аллергических реакций и раздражения кожи.

Шугаринг

Удаление волосков с помощью густой карамельной пасты практиковалось еще в Древнем Египте. Легенда гласит, что именно этому методу обязана была своей гладкой кожей Нефертити. Прошло много веков, а методика продолжает использоваться.

Шугаринг обеспечивает гладкость кожи на 2 – 3 недели. Это гипоаллергенный метод, подходящий даже страдающим варикозной болезнью и не вызывающий (при правильном применении) врастания волосков. Но идеальным его нельзя назвать по двум причинам. Во-первых, выдергивание волос болезненно, а во-вторых, для проведения процедуры нужно отращивать щетинку длиной 4 – 6 мм, что не всегда удобно.

Восковая эпиляция

В этом случае волоски приклеиваются к разогретому воску, а потом вырываются резким движением. Отращивать длинные волосы нет необходимости, для проведения процедуры достаточно, чтобы щетина была около 2 мм. Гладкость кожи сохраняется на 2 – 3 недели.

К недостаткам процедуры относят ее болезненность и риск врастания волос. Поскольку воск нужно сильно нагревать, возможны ожоги, также метод противопоказан тем, кто страдает варикозной болезнью.

Электрический эпилятор

Прибор для домашнего применения вырывает волосы с корнем подобно пинцету, только обрабатываются сразу целые пучки волос, поэтому процесс занимает минимум времени. Кожа остается гладкой в течение 2 – 3 недель.

Самый большой недостаток такой эпиляции – болезненность. Метод не подходит для чувствительных зон. Также возможно врастание волосков и появление раздражений на коже.

Фотоэпиляция

Волоски разрушаются с помощью импульсного света. Эффект сохраняется на несколько лет. Методика бесконтактная, поэтому риск занести инфекцию отсутствует. К сожалению, этот способ эффективен только на темных волосах. А поскольку лучи частично поглощаются кожей, обработка может быть болезненной.

Лазерная эпиляция

Воздействие лазерным лучем заданной длинной волны на волос. В данном случае на содержащийся в волосах пигмент воздействует лазерное излучение. Золотым стандартом лазерной эпиляции считается александритовый лазер с длиной волны 755 нм. Кожа сразу становится гладкой, и результат после курса процедур сохраняется на несколько лет (при проведении поддерживающих процедур – навсегда). Болезненные ощущения отсутствуют, риска занести инфекцию или спровоцировать врастание волос также нет.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести сравнительно высокую стоимость процедуры и ограничения после эпиляции – в течение двух недель запрещен загар. Впрочем, эти запреты актуальны только для классической эпиляции, если же удалять волосы александритовым лазером с технологией Moveo (динамическая эпиляция), то отправляться на пляж можно уже на следующий день.
Подробней можно прочитать в материале - Ответы на вопросы о лазерной эпиляции

Автор статьи - Руководитель медицинской клиники «Отражение» врач-дерматовенеролог, косметолог Денисова Татьяна Владимировна.

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