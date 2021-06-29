Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?

Кажется, что должниками банков становятся лишь те, кто не умеет распоряжаться деньгами и не готов тяжело работать. Подобная точка зрения весьма популярна, так как кредитами и рассрочками пользуются многие, но лишь единицы имеют проблемы с возвратом долга. К сожалению, в данном случае речь идет не более чем об иллюзии, созданной не без участия маркетологов и пиарщиков. Для того чтобы в этом убедиться достаточно обратиться к статистике: на сегодняшний день общая сумма долга граждан РФ перед банками и другими финансовыми структурами достигла отметки в 3 триллиона рублей.

Стоит отметить, что банки и МФО чувствуют себя в этой ситуации как нельзя лучше. Беспросветные должники являются для них источником постоянного дохода. Люди буквально находятся в кредитном рабстве, десятилетиями отдавая основную часть дохода на погашение даже не долга, а процентов и штрафов, начисленных сверх того. Однако даже такое плачевное положение нельзя назвать безвыходным: компания Банкирро готова предложить помощь в проведении процедуры банкротства физического лица, что равносильно избавлению от задолженностей и претензий со стороны кредиторов.

Механизм регламентирован законом № 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)». Предполагается, что человек, по тем или иным причинам утративший возможность рассчитаться с долгами, через суд может аннулировать кредитные обязательства, тем самым получив шанс начать новую нормальную жизнь. Больше информации на этот счет можно найти на сайте https://bankirro.ru/service/bankrotstvo-fizicheskih-lits/ по приведенной ссылке. Главное, что необходимо тут выделить — активность служб взыскания банка и коллекторов прекращается сразу же после подключения к делу юридического помощника.