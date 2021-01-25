Уже не за горами продажи нового поколения Креты

Как сообщила информационная служба Hyundai Motor Russia & CIS, с 1 июля на петербуржском автосборочном заводе стартует массовое производство Creta-2. Пока же на предприятии состоялась презентация этой модели, которую уже выпускают в тестовой версии.

От своего предшественника новый кроссовер Hyundai Creta отличается функциями, учитывающими пожелания отечественных автолюбителей. Как отметил гендиректор российского отделения концерна Джу Сучоун, дебют Креты-2 для предприятия очень символичен, поэтому пришлось переоборудовать уже имеющиеся линии производства, вложив в модернизацию более 100 млн. долларов.

Автомобиль получил оригинальный, но узнаваемый дизайн бренда. Заметить издалека кроссовер можно по фирменной радиаторной решетке, выполненной в виде каскадов. Новое поколение машины на 3 см длиннее, на 1 см ниже и на 1 см шире Креты-1. Такие пропорции автомобиля сделали его еще более маневренным на дорогах и устойчивым во время движения.

Салон Creta-2 стал просторнее, поэтому пассажиры и водитель могут наслаждаться ездой в комфортных условиях. Машина имеет вместительный багажник и продуманный функциональный дизайн. «Начинка» такого кроссовера во многом соответствует автомобилю более высокого класса. Благодаря наличию множества разнообразных электронных опций машина стала еще удобнее в управлении и безопаснее на дорогах. Среди них — приборная панель Supervision, мультимедийная система, обеспечивающая поддержку Apple CarPlayTM и Android AutoTM, аудио премиум-класса Bose.

Уникальные опции — омыватель камеры заднего вида, панорамная крыша и поддержка телематических сервисов Bluelink®, что позволяет взаимодействовать с транспортным средством на расстоянии.

Новое поколение Креты получит двигатель Gamma 1.6 MPI мощностью 123 и 121 л. с., а также Nu 2.0 MPI (149,6 л. с.). На российский рынок кроссовер будет поставляться в передне-, полноприводной модификациях и оснащаться АТ(6) или МТ(6).

Создатели новой Креты особое внимание уделили адаптации машины к непростым дорожным условиям и климатическим особенностям страны. Тестовые испытания модели проходили зимой в Сибири, включая проверку работоспособности кроссовера на морозе, заснеженной и скользкой трассе.

Об оснащении автомобиля и его стоимости компания планирует сообщить позже.