Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности

Автотранспортное средство состоит из тормозной, световой, топливной системы. Для обеспечения беспрепятственного запуска автомобиля в любых погодных условиях требуется проводить своевременное техническое обслуживание. Это комплекс мероприятий, подразумевающих не только замену технических жидкостей и расходных элементов, но и диагностику основных узлов и агрегатов. За запуск автотранспортного средства отвечает стартер. Техническое устройство состоит из втягивающего реле, статора, подшипников, щеточного узла. В результате неправильной эксплуатации, продолжительной прокрутки механизма устройство может преждевременно выйти из строя. Потребуется выполнить восстановительные работы.

Для работы световых приборов, зарядки аккумуляторной батареи требуется обслуживать генерирующее устройство. Состоит из статора, ротора, диодного моста, подшипников (обгонной муфты). Для передачи момента и вращения требуется проверять состояние обводного ремня. В противном случае зарядка аккумуляторной батареи не будет выполнена. В результате неправильной эксплуатации, заклинивания подшипника, износа щеточного узла, генерирующее устройство повреждается. Владелец автомобиля может заметить такую неприятность по характерному значку аккумуляторной батареи на приборной панели. Для восстановления работоспособности такого оборудования автотранспортного средства требуется выполнить ремонт стартеров и генераторов от https://astarter.ru/.

Технические особенности и порядок выполнения ремонтных работ

Восстановление генератора, стартера – это комплекс мероприятий, которые направлены на замену вышедших из строя компонентов. Это щеточный узел, статор, ротор, подшипники. Именно данные элементы чаще всего повреждаются в результате перегрева, механического износа, неправильной эксплуатации. Для восстановления работоспособности электрооборудования выполняют следующие мероприятия:

диагностика. Предварительно требуется определить, что стало причиной возникновения неполадки. Найти вышедший из строя элемент;

демонтаж. Необходимо демонтировать поврежденный узел с применением специальных съемных инструментов и набора ключей;

выполнить ремонт и обратную установку.

Статья подготовлена по материалам сайта https://astarter.ru.