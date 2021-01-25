Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика

В нынешнее время ассортимент металлопрокатной продукции на рынке достаточно широк. Изделия цветного и черного металлопроката пользуются большим спросом в строительстве и промышленном производстве. Массовое применение металлопрокатной продукции обусловлено такими его свойствами, как долговечность, прочность, способность переносить перепады температур и многими другими.

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