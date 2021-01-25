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Отличительные особенности сантехники Wasserkraft

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20 Мая 2021, 20:25

wasserkraft

Под торговой маркой Wasserkraft в продаже представлен большой выбор сантехники, которая выпускается на современном заводе в Германии на протяжении более 15 лет. Это предприятие зарекомендовало себя с лучшей стороны на мировом рынке, так как с каждым годом расширяется модельный ряд, повышаются эксплуатационные характеристики оборудования, разрабатывает новые коллекции с учетом современных тенденций. Неизменным остается оптимальное соотношение цены и качества. Сегодня сантехника немецкого бренда Wasserkraft представлена следующими категориями:

  • смесители;
  • душевые кабины и уголки;
  • гарнитуры для душа;
  • аксессуары для ванной комнаты;
  • поддоны, трапы и лотки;
  • сифоны.

Также под брендом Wasserkraft в продаже представлен большой ассортимент аксессуаров для оформления ванных комнат, которые выпускаются только из прочных и надежных материалов, например, закаленного стекла, керамики, металлов. Можно подобрать стильные держатели для туалетной бумаги или полотенец, которые станут изюминкой интерьера. Есть дозаторы для жидкого мыла, мыльницы, подставки для зубных щеток. Такие аксессуары представлен также разными стилями, поэтому они подбираются после оформления всей комнаты.

Для производства сантехники компания использует только сертифицированное сырье и современные технологии, передовое оборудование. Покупая изделия этой торговой марки, хочется ими пользоваться каждый день. Смесители немецкого производства рассчитаны как минимум на 450 тысяч рабочих циклов. В эквиваленте это 20 лет непрерывной эксплуатации. На протяжении этого периода продукция не утрачивает первоначальных характеристик и товарного вида. Она идеально подходит для загородных домов и квартир, офисов и гостиниц.

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